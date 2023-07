Dernier hommage de Moorea à Maita Moeino

Moorea, le 23 juillet 2023 - Deux semaines après le tragique accident lors de la course Fa’a’ati Moorea, qui a couté la vie à Maita Moeino, le monde du vaa à Moorea a rendu un dernier hommage au rameur décédé dimanche matin à la passe de Haapiti.



Après être venus nombreux aux obsèques, les rameurs de Moorea, les amis ainsi que la famille ont rendu un dernier hommagemaritime à Moeino Maita, dimanche matin à la passe de Haapiti. Pour rappel, le rameur était décédé lors de la dernière course Fa’a’ati Moorea le 8 juillet dernier après que la pirogue du District Vaa de Moorea, dans lequel il ramait, avait été renversée non loin de cette passe. Ce dimanche, la cérémonie a débuté par une prière prononcée par Thierry Tapu, élu de Moorea, avant que Vaite Moeino, l’épouse du rameur décédé, ne lui rende un dernier hommage lors d’une allocution animée par un poignant message d’amour et de paix. Après ce recueillement dans l’émotion, l’ensemble des personnes présentes a procédé au lancement de couronnes de fleurs à la mer.



“Un pilier”



Près de deux semaines après ce drame qui a attristé le monde du va’a à Moorea, les acteurs dans cette communauté sont toujours aussi élogieux envers Moeino Maita comme en témoigne les propos de Vaitiare Cruvellier, présidente du club de Tema Tohiea : “Il était vraiment un pilier du club. Il était le vice-président et le pēperu de l’équipe des vétérans de 40 ans. Il enseignait aussi nos jeunes la technique de rame. On retient de lui que c’était une personne humble qui aimait partager sa passion avec les autres rameurs, qu’ils soient jeunes ou non. Il disait toujours de mettre le Seigneur devant nous. Il a toujours œuvré pour le vaa dans l’organisation des courses ou dans la formation des jeunes”, témoigne-t-elle avant de préciser qu’“un de ses deniers souhaits était que l’on participe cette année à la Hawaiki Nui Vaa avec le club de Team Tohiea. Je pense que va le faire.” Autre témoignage, celui de Matairi Maire, secrétaire général du District Vaa de Moorea : “Il fallait que sa famille puisse faire le deuil sur le lieu où Maita est décédé. C’était important de le faire pour ne pas crisper ce drame sur ce lieu. Beaucoup de monde est venu lui rendre témoignage le jour de l’arrivée de son corps, à son inhumation et à la cérémonie de ce matin. Cela veut dire qu’il était important pour nous tous de par ses implications dans ses actions, dans sa vie, dans son club et au sein du District Vaa de Moorea.”



Parmi les rameurs présents, on pouvait aussi apercevoir Charles Hoiore qui est toujours aussi reconnaissant envers Maita. “On est venu lui adresser un message d’adieu dans notre océan. C’était important de le faire en tant que rameur. C’est lui qui m’a formé et m’a poussé à me lancer dans le vaa. Il a donné les moyens nécessaires aux vétérans, aux séniors ainsi qu’à mes deux filles pour percer dans cette discipline sportive. C’était donc important de venir lui rendre hommage.”