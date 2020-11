Dernier hommage à Heimata Neuffer

Raiatea, le 16 novembre 2020 - Après une veillée funèbre au domicile de ses grands-parents à Tahina, où les maires d'Uturoa et de Taputapuatea étaient présents, la famille et les amis sont venus se recueillir à 9h30 ce lundi 16 novembre avant que le cortège ne se dirige vers le cimetière communal de Vaitaporo.



À l'entrée du cimetière, des agents communaux filtraient la foule, bien plus nombreuse que les recommandations préconisées par le gouvernement, tout en distribuant masque et gel hydro-alcoolique. Mais comment empêcher la famille proche –déjà sûrement plus de trente personnes–, les élus, les collègues de travail de l'ancien agent de sécurité de la commune de Taputapuatea, les amis de dire un dernier au revoir à Heimata… Le jeune champion était tellement populaire qu'on ne voit pas, malgré toute la bonne volonté du monde, comment refuser l'accès pour l'accompagner vers sa dernière demeure. Inutile de préciser que l'émotion était palpable, les jeunes aficionados du boxeur sont venus avec leurs "boomblaster" au volume imposant, comme pour dire "hey collègue, on est là avec toi".



Son chef, Marc Tiatia, a eu du mal à prendre la parole tant sa gorge était serrée : "vendredi, le jour de l'accident je l'ai appelé, il devait être de service avec moi. Il m'a dit : Marc, j'ai fait un peu la bringue aujourd'hui avec des amis. Je lui ai dit : ce n’est pas grave reste à la maison, on va se débrouiller. Et peu de temps après mon téléphone sonne pour m'annoncer la mauvaise nouvelle". Un hommage et une présence à la hauteur du champion. Parti bien trop tôt.