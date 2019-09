Dernier combat victorieux pour Heiarii Mai

La 7édition du Challenge Maco Nena s’est déroulée samedi soir. Heirarii Mai et Amoroa Atiu sont sortis victorieux de leurs combats de boxe amateurs contre les Néo-Zélandais Nicholas Grantham et Miracle Ki.Dans les deux combats phare de la soirée, Heirarii Mai (-91 kg) a vaincu aux points le grand Nicolas Grantham. Le boxeur de Bora Bora Amoroa Atiu (+ 91kg) s’est quant à lui imposé par KO dès la première reprise face à Miracle Ki, un jeune boxeur Néo-Nélandais.C’était le dernier combat de Heiarii Mai qui a annoncé prendre sa retraite à l’issue du combat. "Un combat très difficile dans une catégorie qui était deux catégories au-dessus de la mienne, c’était dur. Il m’a fait mal, j’ai commencé à vaciller, à voir les étoiles. Je ne pensais pas gagner mais j’ai tout donné, je suis satisfait. Je voulais vraiment cette ceinture car c’est mon dernier combat. A partir de ce soir, j’arrête la boxe, je vais me mettre à gagner des sous en me focalisant sur mon travail et ma famille".Heiarii Mai, médaillé de bronze lors des derniers Jeux du Pacifique à Samoa, a livré une dure bataille face au Néo-Zélandais Nicholas Grantham. Plus grand que Heiarii Mai, le Néo-Zélandais a touché le Tahitien plusieurs fois durement mais ce dernier, devant son public, a tout donné, faisant preuve de rapidité et de précision. Il obtient finalement la faveur des juges et gagne la ceinture Maco Nena en – de 91 kg.Dans le dernier combat de la soirée, c’est l’excellent boxeur de Bora Bora, Amoroa Atiu qui s’impose. Dès le premier round, il envoie Miracle Ki au tapis. Le jeune boxeur a du mal à se relever. Amoroa Atiu, après s’être agenouillé devant lui, faisant preuve d’humilité, a commencé ensuite à lui enlever ses gants devant l’arbitre qui semblait indécis. SB