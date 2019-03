Dératisation à l'école maternelle de Fitii à Huahine

HUAHINE, le 13 mars 2019 - L'école est fermée depuis lundi. La commune a entrepris le nettoyage complet de cet établissement scolaire. Il y a quelques semaines, des rats y ont été aperçus, ce qui a conduit la municipalité à dératiser les lieux. Cependant, l'inquiétude des parents portait sur la manière dont les produits ont été posés.



Des rats ont été retrouvés, il y a quelques semaines, dans l'école maternelle de Fitii à Huahine, ce qui a conduit la commune à fermer l'établissement pour un grand nettoyage. " Cette école se trouve au bord du lagon, à côté d'un snack et d'une habitation ", décrit Marcellin Lisan, maire de Huahine.



Dès lundi, un agent communal s'est rendu sur place pour y poser des produits de dératisation un peu partout. Et la technique qui a été adoptée inquiète les parents. " Notre souci est de savoir si nos enfants ne trouveront pas de pastilles lorsqu'ils reprendront l'école ", explique une maman. Et de rajouter : " Le travail a été fait, mais pas de manière sécurisée à notre sens ."



Le temps que le produit fasse son effet, l'école restera encore fermée la semaine prochaine. " L'employé communal qui a posé les pastilles y retournera lundi et mardi pour vérifier qu'il n'y ait plus de pastilles. Il sera accompagné de parents ", indique la mère de famille.



Selon elle, trois rats morts ont déjà été trouvés, en deux semaines de dératisation. De son côté, le tāvana assure que tout le secteur sera dératisé, de même que l'ensemble des écoles de Huahine, au mois d'avril.



L'école maternelle de Fitii accueille près de 100 élèves répartis dans quatre classes de la SP à la SG. Elle a été rénovée, il y a une dizaine d'années, mais le tāvana envisage de construire une nouvelle école primaire au niveau du terrain de football. Trois architectes présenteront à la fin du mois leur projet.



En attendant la construction de la future école, le groupe scolaire actuel de Fitii continuera de fonctionner. Il rouvrira ses portes le lundi 25 mars, aux heures habituelles.