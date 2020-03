Depuis le confinement, un décor de cinéma fige un coin de Paris sous l'Occupation

Paris, France | AFP | samedi 21/03/2020 - Affiches antibolchéviques, avis de couvre-feu en allemand, publicités collaborationnistes et devantures de commerces à l'ancienne: un tournage de cinéma, suspendu le temps du confinement, a plongé depuis mardi deux rues de Montmartre dans le Paris des années 1940, occupé par les Nazis.



Un passant distrait pourrait ne pas y prêter attention mais les murs des rues Berthe et Androuet, perchées sur la Butte Montmartre à une encablure du Sacré-Coeur, sont tapissés d'affiches de propagande allemande et du gouvernement de Vichy.

Plusieurs façades d'enseignes fictives - la cordonnerie Moatti, la brasserie Hurel, le joailler Mercier, etc. - ont également été repeintes dans la graphie caractéristique de l'époque.

Il s'agit d'un décor pour l'adaptation au cinéma de la pièce de théâtre "Adieu Monsieur Haffmann", écrite par Jean-Philippe Daguerre et récompensée par quatre Molières en 2018.

Cette tragi-comédie se déroule à Paris en 1942 et raconte l'histoire d'un bijoutier juif qui se cache dans une cave pour échapper aux Nazis et demande à son employé de reprendre le commerce en attendant la fin de l'Occupation.

L'équipe du film, réalisé par Fred Cavayé avec Daniel Auteuil, Sara Giraudeau et Gilles Lellouche comme acteurs principaux, a dû abandonner les lieux du tournage en application des règles de confinement pour freiner l'épidémie de coronavirus.

"Ils ont quand même pris soin de retirer les affiches appelant au recensement des juifs", explique un riverain à l'AFP.

Selon le site IMDb, une base de données spécialisée dans le cinéma et la télévision, la sortie en salle était prévue en janvier 2021.