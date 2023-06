Déotille Videau et Naël Roux se distinguent à Pater

Tahiti, le 19 juin 2023 - La piscine Pater a vécu samedi au rythme de la Tahiti Cup, épreuve réservée aux catégories avenirs (7 à 11 ans), la troisième manche du Trophée Aito ouvert à toutes les catégories prenant le relais le lendemain. Naël Roux s’y est distingué en établissant une Meilleur Performance Régionale des 17 et 18 ans sur 100 mètres brasse, de même que Déotille Videau qui améliore les chronos de référence sur 200 mètres 4 nages en 14, 15, 16 et 17 ans et des 14 ans sur 100 m papillon.



Participation importante ce week-end au bassin de Pater où 90 jeunes nageurs étaient en lice le samedi pour la Tahiti Cup puis 87 le lendemain, dimanche, pour la 3e étape du Trophée Aito. La relève à moyen et long termes est en marche chez les plus jeunes et certains montrent déjà des aptitudes qui peuvent les conduire à jouer les premiers rôles de la natation locale dans quelques années.



À l’heure actuelle, et comme on l’a constaté dimanche, ce sont Naël Roux, Keha Desbordes et Déotille Videau qui sont sur le devant de la scène et cette liste n’est nullement exhaustive. Naël Roux a réalisé une performance majeure en établissant une nouvelle Meilleure performance régionale (MPR) des 17 et 18 ans en petit bassin sur 100 mètres brasse en 1’ 05’’ 29, améliorant de fait ses propres records. Naël Roux a également dominé le 800 mètre NL et le 200 mètres 4 nages.



De son côté, Keha Desbordes est couronné par deux succès en course sprint, le nageur de l’OLP l’emportant sur 50 mètres NL et dos. Ohana Sommers a complété le palmarès du jour chez les messieurs en s’imposant sur 100 mètres papillon. Trois succès (100 m brasse, 100 m pap et 200 m 4 nages) pour Déotille Videau chez les dames dont des MPR de 14 à 17 ans sur 200 mètres 4 nages en 2’ 27’’ 41 ainsi que celle des 14 ans sur 100 mètres papillon en 1’ 07’’ 06.



Heimaruiti Bonnard (50 NL), Evanelia Bertrand (800 NL) et Raiyani Boune (50 dos) apparaissent aussi au palmarès du Aito.



Du monde aux Championnats de France



Deux groupes de nageurs Tahitiens sont récemment partis en France hexagonale pour participer à des compétitions d’audience nationale. Enzo Kernivinen (CNP), Enoa Vial (CNP), Rohutu Teahui (CNP) et Ragihei-Kura Timo (I Mua) seront en lice aux Championnats de France “Eau-libre” qui ont lieu ce week-end de vendredi à dimanche à Dunkerque. Les quatre nageurs membres du Centre de performance polynésien et encadrés par Anis Billi ont l’ambition de signer des performances probantes et de faire honneur aux couleurs tahitiennes. Enzo Kernivinen s’alignera sur le 10 km dimanche, les trois autres auront participé la veille au 5 km. Tahiti sera également représenté aux “France Maîtres Natation”, une compétition pour vétérans.



Trois représentants de I Mua – Jean Diaz, Moanatea Smith et Aurélie Thomassin – ont fait le déplacement de même que Bernard Costa le président du Cercle des Nageurs de Polynésie, tous quatre d’anciennes gloires de la natation tahitienne. Le quatuor sera en action du 22 au 25 juin.



Le prochain rendez-vous local aura lieu les 1er et 2 juillet à la piscine Tipaerui avec une compétition baptisée “Web Confrontation”. Tous les clubs de France participent à l’épreuve et les 20 premiers nationaux dans les différentes catégories seront qualifiés pour des Championnats de France. Un beau challenge à relever pour l’élite tahitienne.

Résultats DAMES 50 m. NL Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 28’’ 06 800 m. NL Evanelia Bertrand (FSN) 12’ 57’’ 90 100 m. brasse Déotille Videau (CNP/CPP) 1’ 15’’ 75 100 m. papillon Déotille Videau (CNP/CPP) 1’ 07’’ 06 50 m. dos Raiyani Bourne (I Mua) 32’’ 95 200 m. 4 nages Déotille Videau (CNP/CPP) 2’ 27’’ 41

MESSIEURS 50 m. NL Keha Desbordes (OLP) 23’’ 63 800 m. NL Naël Roux (CNP/CPP) 8’ 42’’ 58 100 m. brasse Naël Roux (CNP/CPP) 1’ 05’’ 29 100 m. papillon Ohana Sommers (OLP) 1’ 01’’ 06 50 m. dos Keha Desbordes (OLP) 26’’ 21 200 m. 4 nages Naël Roux (CNP/CPP) 2’ 13’’ 51

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 19 Juin 2023 à 18:09 | Lu 308 fois