Dengue : nouvelles pulvérisations à Mahina vendredi

MAHINA, le 22 mai 2019. Un traitement insecticide sera effectué le vendredi 24 mai et le mardi 28 mai entre 6 et 8 heures du matin par le centre d'hygiène et de salubrité publique.





Pensez à éliminer les gîtes à moustiques. Nettoyez vos vases, soucoupes sous les pots de fleurs, pneus, gouttières... Lors des pulvérisations dans votre quartier, pensez à laisser les portes et fenêtres ouvertes pour faciliter l'élimination des moustiques dans votre maison, couvrez vos aliments, couvrez les bassins à poissons et aquariums.

Apiculteurs, signalez vos ruches au 40 50 37 45.