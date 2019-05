Dengue 2 : pulvérisations insecticides à Faa'a et Paea

PAPEETE, 24 mai 2019 - Des campagne des pulvérisation d'insecticides sont programmées par le service d'hygiène et de salubrité publique la semaine prochaine à Faa'a et à Paea, pour luter contre la propagation de l'épidémie de dengue de type 2.



Dans le cadre de la lutte contre la dengue de type 2, une pulvérisation d’insecticide est prévue les lundi 27 et mercredi 29 mai, de 6 heures à 8 heures du matin, à Faaa, quartier Oremu 2.



A Paea, le quartier de l'école de Maraa fera l'objet de pulvérisations anti-vectorielles mercredi 29 mai et lundi 3 juin, de 6 heures à 8 heures du matin, annonce vendredi le service d'hygiène et de salubrité publique, après la découvertes de nouveaux cas avérés de dengue 2 dans ce secteur de Tahiti.



Dans les quartiers visés, il est recommandé d'éliminer les gîtes à moustiques et de nettoyer les vases, soucoupes sous les pots de fleurs, pneus, gouttières, etc.



Lors des pulvérisations, il est conseillé aux riverains de laisser les portes et fenêtres de leur domicile ouvertes, pour faciliter l'élimination des moustiques dans la maison. Il est également fortement recommandé de couvrir les aliments, les bassins à poissons et aquariums et de protéger les ruches.

Pour plus d'informations aux apiculteurs, un numéro est ouvert au 40 50 37 45.