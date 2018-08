Dengue 2 : fin de l'alerte sanitaire au fenua

PAPEETE, 20 août 2018 - L’alerte sanitaire "dengue 2" a été levée le 8 août dernier, indique lundi la direction de la Santé.



En l’absence de nouveau cas déclaré de dengue 2 à Raiatea ou dans une autre île de Polynésie française, l’alerte sanitaire déclarée début juin dernier face au sérotype DENV-2 a été levée le 8 août dernier, indique lundi le bureau de veille sanitaire dans son bulletin périodique.



La vigilance reste nécessaire, prévient cependant le bureau de veille sanitaire. Des cas asymptomatiques peuvent ne pas avoir été détectés. D’autre part, des épidémies de dengue 2 persistent à la Réunion et dans des îles du Pacifique, notamment en Nouvelle-Calédonie en liaison aérienne directe avec Tahiti.



La Polynésie se situe désormais en phase de surveillance de niveau 1b, correspondant à un risque très élevé d’introduction du virus. De ce fait, les mesures de dégitage doivent se poursuivre et être continues tout au long de l’année. L’élimination du moustique vecteur équivaut à l’élimination du risque de transmission en cas d’introduction du virus sur le territoire.



De plus, la dengue de type 1 continue de circuler en Polynésie française. L'épidémie de dengue 1 est jugée modérée avec des cas constatés à Tahiti, Bora Bora, Raiatea, Moorea et Hao : 21 cas confirmés et 7 cas probables (19 cas en semaine 31 et 9 cas en semaine 32). Le virus touche 21,4 % d’enfants de moins de 15 ans. Aucun passage n'a été relevé par les urgences du centre hospitalier, sur 1565 passages totaux du 30 juillet au 12 août dernier.



Epidémie de grippe "faible"

Pour le reste des pathologies suivies localement, on constate sur cette même période la fin de l’épidémie de grippe A(H1N1)pdm09. Dans le réseau sentinelle, le nombre de consultations pour des cas de grippe est stable par rapport à la quinzaine précédente mais le nombre de cas confirmés est en baisse : 53 cas (23 en semaine 31 et 30 en semaine 32) dont un prélèvement positif pour la grippe A a requis une hospitalisation



Leptospirose : épidémie "faible"

Quatre cas de leptospirose ont été déclarés pendant cette quinzaine. Deux cas ont pu être investigués pour lesquels les facteurs de risque étaient le jardinage "faa'apu".



Diarrhée : activité jugée "faible"

Le nombre de cas déclarés s’élevait à 47 (27 cas en semaine 31 et 20 cas en semaine 32) dont 40.4 % d’enfants de moins de 4 ans. L’activité est stable dans le réseau sentinelle par rapport à la quinzaine précédente.