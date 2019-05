Dengue 2 : épidémie à Tahiti, alerte à Moorea, Bora Bora et Nuku Hiva

PAPEETE, le 27 mai 2019 - 39 cas autochtones et deux cas importés de dengue 2 ont été confirmés depuis début 2019. Début mai, neuf cas autochtones ont été confirmés. L'île de Tahiti est en phase d'épidémie, tandis que l'alerte est lancé sur Moorea, Bora Bora et Nuku Hiva.



Depuis le début de l'année, 41 cas de dengue 2 ont été confirmés au fenua, avec neuf nouvelles personnes touchées ce mois-ci.



L'île de Tahiti est en phase d'épidémie, avec plusieurs communes concernées par la maladie : Mahina, Arue, Papeete, Faa'a, Punaauia, Paea et Papeari. L'alerte est donnée, par contre, pour les îles de Moorea, Bora Bora et Nuku Hiva.



La dengue 1, en revanche, continue de faire son petit bout de chemin sur Tahiti, Raiatea et Ua Pou. Depuis le début du mois de mai, 26 cas ont été confirmés, dont neuf enfants de moins de 15 ans.



Dans un communiqué, le bureau de veille sanitaire rappelle les gestes à avoir pour lutter contre la maladie. "Pour ne pas être infecté : éliminez chaque semaine les gîtes larvaires autour de votre domicile et de votre lieu de travail, et protégez-vous des piqûres de moustiques (répulsifs, moustiquaire, diffuseurs…). Si vous avez de la fièvre supérieure à 38°C, consultez un médecin. Ceci est d’autant plus important si vous venez de Tahiti et vous vous rendez dans une autre île de Polynésie française, non touchée par ce virus. Si vous avez la dengue : protégez-vous des piqûres de moustiques pendant 10 jours et limitez vos déplacements, pour ne pas contaminer d’autres zones géographiques."