

Démantèlement d'un nouveau réseau de stupéfiants

Tahiti le 3 décembre 2025. Cinq personnes ont été interpellées et du paka et de l'ice ont été saisis.





La police judiciaire de la DTPN987 a procédé la semaine dernière au démantèlement d’un important point de vente de produits stupéfiants sur la commune de Punaauia .



Lors de Au total, 5 individus ont été interpellés et placés en garde à vue.



Les enquêteurs ont saisi 24 grammes de méthamphétamine, 140 plants de cannabis, 1 kg de fleurs de cannabis prêtes à la vente et 840 000 francs en numéraire.



Les investigations ont révélé une vente quotidienne de cannabis et de méthamphétamine depuis plusieurs mois.



Jugés en comparution immédiate, les deux principaux mis en cause ont été condamnés à 4 ans et 2 ans de prison et écroués. Les autres prévenus seront jugés ultérieurement.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 3 Décembre 2025 à 16:43




