

Demande de grâce de Netanyahu: le président israélien dit qu'il ne tiendra compte "que du bien de l'Etat"

Jérusalem, Non défini | AFP | lundi 01/12/2025 - Le président israélien, Isaac Herzog, a affirmé lundi qu'il ne considérerait "que le bien de l'État et de la société", pour décider de gracier, ou non le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, en procès pour plusieurs affaires de corruption.



Cette question "sera traitée de la manière la plus appropriée et rigoureuse", a déclaré M. Herzog, saisi la veille d'une demande de grâce de M. Netanyahu , notant que le sujet "secoue" la société israélienne et "suscite un débat" national.



"Je ne considérerai que le bien de l'État et de la société israélienne, et devant mes yeux ne se tiendront que l'État d'Israël et ses intérêts", a-t-il ajouté, selon un communiqué de son bureau.



En procès pour trois affaires de corruption, M. Netanyahu a officiellement demandé dimanche une grâce présidentielle, fort du soutien du président américain Donald Trump, qui avait demandé un tel geste à son homologue israélien.



M. Netanyahu, qui nie toute faute dans les affaires où il est mis en cause, a justifié sa demande en invoquant la nécessité de mettre fin aux divisions suscitées dans le pays par ses démêlés judiciaires.



Il est régulièrement entendu dans le cadre des procédures judiciaires en cours, dans lesquelles aucun jugement n'a encore été rendu.



Le bureau de M. Herzog avait réagi dimanche en affirmant que ce dernier examinerait "la requête avec responsabilité et sérieux".



La demande de grâce, soutenue par la majorité, a été fustigée par l'opposition.



Son chef, Yaïr Lapid, a demandé au président israélien de ne "pas accorder une grâce à Netanyahu sans qu'il ne reconnaisse sa culpabilité, exprime des remords et se retire immédiatement de la vie politique".

