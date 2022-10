Delta Airlines autorisée en Polynésie pour un "test" de trois mois

Tahiti, le 3 octobre 2022 – Un conseil des ministres extraordinaire, qui s'est réuni lundi matin, a rendu un avis favorable à la demande de la compagnie américaine Delta Airlines de desservir la Polynésie française pour une période de “test” entre le 17 décembre 2022 et le 25 mars 2023.



“Le gouvernement dit ‘oui’ à Delta uniquement pour la saison hiver 2022-2023”, annonce lundi après-midi un communiqué de la présidence. Lors d’un conseil des ministres extraordinaire qui s’est tenu ce lundi matin à l’occasion du pré-conseil des ministres, le gouvernement local a rendu un avis favorable à la demande de la compagnie américaine Delta Airlines de desservir la Polynésie française, uniquement pour la saison IATA Hiver 2022-2023 conformément à la demande de la compagnie.



Le communiqué du Pays rappelle que la compagnie américaine a souhaité desservir la Polynésie française durant cette période à raison de trois vols hebdomadaires au départ de Los Angeles, les mardis, jeudis et samedis, à compter du 17 décembre 2022 jusqu’au 25 mars 2023. L’arrivée du vol à Papeete est programmée à 18 heures. Delta Airlines desservira la Polynésie avec un appareil Boeing 767-300 ER d’une capacité de 226 sièges. La demande représente un total de 42 vols sur la période considérée de 14 semaines et une offre globale de 18 984 sièges. Toujours selon ce communiqué, cette offre supplémentaire, en saison hiver, permet de “compenser la baisse du nombre de fréquences des opérateurs historiques durant cette période”.



“Évaluer les impacts”



Le communiqué précise bien que “préalablement à cette décision, l’ensemble des professionnels du tourisme et de l’arien a été consulté” et que “de nombreux échanges ont eu lieu avec Delta Airlines afin d’adapter le choix des avions ainsi que les horaires d’arrivée en Polynésie française”. L'arrivée à 18 heures de la compagnie aérienne américaine, partenaire d'Air France-KLM, se fera une heure avant le premier vol de la soirée pour mieux absorber les flux de passagers. Mais surtout, le Pays prend soin d'indiquer que cette période de “test” d'un peu plus de trois mois “permettra à tous les acteurs (aéroportuaires, hébergeurs, et de manière générale tous les acteurs du tourisme) d’évaluer les impacts de l’arrivée de ce nouvel opérateur sur notre territoire”.



Lors de l'annonce de la demande de desserte de la compagnie américaine, le gouvernement s'était retrouvé face à un dilemme aux implications multiples. Delta Airlines est une compagnie “major” américaine dont le hub de Los Angeles connecte 62 villes des États-Unis et plus de 20 destinations internationales. Indéniablement un atout supplémentaire pour la fréquentation touristique, mais aussi un sérieux concurrent pour la compagnie polynésienne Air Tahiti Nui. Le bilan avantage-inconvénients, ce sera pour fin mars 2023.