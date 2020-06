Délices sauvages d’Ushuaia

Incontestablement, de décembre à février, l’été austral, même s’il réserve parfois des coups de tabac terribles, est la meilleure période, ne serait-ce que pour profiter des journées interminables. Températures diurnes entre 7 et 15°C en moyenne.L’offre hôtelière est d’une grande richesse, alliant auberges pour “backpakers” à complexes luxueux. Nos préférences vont aux hôtels construits sur les hauteurs de la ville (pour la vue) ; Hotel del Glaciar (4 étoiles,135 à 200 $/nuit) ou Las Hayas (5 étoiles, 250 $/nuit environ). Conseil Tahiti Infos : l’hébergement est globalement très cher à Ushuaia (comme tout le reste d’ailleurs !). En recherchant sur Internet des pensions de famille, vous aurez droit à un confort très cosy et à des prix beaucoup plus douillets.Quelques très bons hôtels :Hôtel de grand standing dominant la ville, proche du glacier.Site : www.hoteldelglaciar.com Superbe complexe proche du glacier, dans un parc de cinq hectares.Site : www.lashayashotel.com Hôtel très cosy, en plein centre, très grande qualité.Site : www.posadafueguina.com.ar Très bonne qualité pour un prix raisonnable et belle vue sur le canal de Beagle.Site : https://hotel-ushuaia.hotelmix.fr/ Immanquable, sur le front de mer ; emplacement idéal et vue superbe.Site : www.albatroshotel.com.ar/À 4 kilomètres du centre-ville, un établissement confortable, avec du cachet.Site : www.tolkeyenhotel.com Ushuaia est un port où les catamarans offrant des excursions à la journée dans les eaux patagones sont très nombreux ; réserves marines, otaries, lions de mer, pingouins, les possibilités de balades sont variées. Faites jouer la concurrence, même si les opérateurs ont des prix souvent convenus entre eux.Des dizaines d’agences de voyages proposent des trekkings extrêmes ou des demi-journées de promenade de niveau très facile. Profitez de ces opportunités pour vous faire accompagner d’un guide ; la flore et la faune, très riches, méritent d’être expliquées.Deux offres contradictoires, mais qui satisferont les plus exigeants : nombreux restaurants de fruits de mer et de poissons (fraîcheur garantie, même en été) et tout aussi nombreux restaurants très “argentins” de viandes grillées. Alternez les plaisirs…Autant l’avouer, si le shopping est très intéressant à Punta Arenas (côté chilien) grâce à la zone franche (ZonAustral), à Ushuaia tout coûte cher ; équipez-vous donc lors de votre escale à Santiago ou à Punta Arenas si vous marquez un stop dans cette ville.