Déjà la sortie pour Mihimana Braye au Maroc

Tahiti, le 27 janvier 2020 - Exempté de round 1 au Pro Taghazout Bay, étape du circuit du Qualifying Series qui a débuté samedi au Maroc, Mihimana Braye a été sorti dès le round 2 lundi. Le surfeur tahitien a terminé troisième de sa série en échouant à 1.3 point de la qualification.



Alors que Kauli Vaast et Eimeo Czermak ont fait le choix de s'envoler vers Hawaii pour disputer deux étapes du circuit des Qualifying Series, Mihimana Braye lui a décidé de s'envoler pour le Maroc et le Pro Taghazout Bay, un QS côté à 5000 points, et qui pouvait potentiellement rapporter gros dans la course pour la qualification au Championship Tour.



Exempté de round 1 samedi, Braye a fait son entrée en lice lundi au round 2, où il était opposé au Sud-africain Jordy Maree, à l'Américain Taro Watanabe et au Mexicain Jhony Corzo. Le surfeur tahitien s'est malheureusement cassé les dents sur le spot marocain. Ce dernier a pourtant été très actif avec six vagues notés et un score de 12.87. Il termine troisième de sa série, et échoue à 1.3 point de la deuxième place et d'une qualification pour le prochain tour de la compétition. Il finit ainsi à la 25ème place de l'étape et remporte 375 points.



Rappelons que Mihimana Braye avait disputé début janvier le Corona Open China, un QS 5000 également, où il s'était arrêté en huitièmes de finale.