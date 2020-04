Déjà 22 PRE de crise à la Sofidep

Tahiti, le 27 avril 2020 – Dans le cadre de la crise liée au coronavirus, la Sofidep a adapté son dispositif de “Prêt à la Relance d’Entreprise” (PRE) en allégeant notamment les conditions d’éligibilité. Depuis le 2 avril, la Sofidep a ainsi traité 22 dossiers pour 150 millions de Fcfp de crédits dont près de 66 millions ont déjà été débloqués.



Dans le cadre du plan de sauvegarde économique, le gouvernement s’est engagé à soutenir les entreprises locales pendant la crise sanitaire mondiale. La Sofidep a ainsi adapté son dispositif de “Prêt à la Relance d’Entreprise” (PRE) en allégeant notamment les conditions d’éligibilité. Ce prêt, dont le taux d’intérêt a été réduit à 0,75%, permet aux entreprises de renforcer leur trésorerie pour financer leur redémarrage à court terme et s’adresse entre autres à celles n’ayant pas pu obtenir un “Prêt Garanti par l’Etat”. La Sofidep a d’ailleurs obtenu un financement complémentaire du Pays de 500 millions de Fcfp pour renforcer son dispositif dans le cadre du dernier collectif budgétaire.



Depuis le 2 avril, la Sofidep a traité 22 dossiers de PRE pour 150 millions Fcfp de crédits, dont près de 66 millions Fcfp ont déjà été débloqués. Ces fonds vont permettre de préserver plus de 200 emplois à Tahiti et dans les archipels éloignés dans un contexte difficile de crise économique et sanitaire auquel nos entreprises doivent faire face. Loin des 36 milliards de Fcfp garantis par l’Etat via la Banque publique d’investissement (BPI), notons que l’enveloppe de la Sofidep est limitée. Et avec un prêt moyen de l’ordre de 8 à 10 millions de Fcfp octroyés dans le cadre des PRE, la société de financement pourra difficilement excéder les 50 à 60 PRE pour amortir les effets de la crise.