Déjà 10 millions pour la Croix-Rouge grâce aux amendes du confinement

Tahiti, le 6 septembre 2020 - Plus de 2 000 personnes, verbalisées pour des infractions relatives au non-respect du confinement, se sont affranchies de leurs amendes en versant 5 000 Fcfp à la Croix-Rouge. Cette alternative, proposée par la justice pour "réparer l’incivisme par la solidarité", a ainsi permis de recueillir plus de 10 millions de Fcfp qui seront utilisés pour aider les plus démunis.



Durant le confinement en Polynésie française, plus de 7 000 personnes ont été verbalisées car elles ne respectaient pas les mesures liées au confinement ou au couvre-feu. Alors qu’elles encouraient, pour certaines, des amendes pouvant aller jusqu’à 89 000 Fcfp, la justice avait décidé de mettre en place un système innovant avec, pour objectif, de "réparer l’incivisme par la solidarité". L’idée étant de verser 5000 Fcfp à la Croix-Rouge et d’être ainsi exonéré de l’amende. Et ce, avant le 31 août dernier.



Vendredi dernier, à l’appui d’un bilan globalement bon, le procureur général a indiqué que les derniers contrevenants pouvaient encore bénéficier d’un délai. "À l’heure actuelle, le bilan durant cette période, qui allait du 19 mars jusqu’au 27 avril, est plutôt positif. Plus de 2 000 personnes ont en effet fait un don de 5 000 Fcfp à la Croix-Rouge afin de régulariser leur situation. Ce qui représente finalement une réussite. Pour une première fois, ce n’est pas négligeable. Nous pouvons même considérer que 2 000 personnes sur 7 000, cela représente une réussite." Pour s’assurer que les retardataires ne soient pas pris de court, le procureur général indique également qu’en concertation avec la Croix-Rouge, il a décidé de prolonger le délai des paiements jusqu’au 15 septembre prochain.