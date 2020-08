Tahiti, le 26 août 2020 - Avec la multiplication des obligations de port du masque dans les lieux publics et privés, la Fondation Agir Contre l'Exclusion a lancé, en partenariat avec le Pays, les “Masques Solidaires”. L’objectif de cette opération est d’offrir des masques aux personnes les plus démunies. En moins d'une semaine, cette opération a déjà permis de rassembler 10 000 masques.



Afin d’éviter la propagation du virus du covid-19 en Polynésie française, le Conseil des ministres dans sa séance du 12 août dernier, a renforcé l’obligation de port du masque dans certains lieux publics. Ainsi, en plus des gares maritimes, aéroport, transports publics maritimes et terrestres, ont été rajoutés les espaces clos, les restaurants, débits de boisson et les commerces.

Mais si le masque est devenu obligatoire, encore faut-il avoir les moyens d’en avoir un !

Pour répondre à cette problématique, le Pays, en partenariat avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), a lancé une opération "Masques Solidaires" afin d'offrir au plus grand nombre, prioritairement aux familles les plus fragiles et aux plus démunis, des masques en tissus pour se protéger et protéger les leurs.

Le réseau d'entreprises de FACE a accepté d’être le porteur de cette opération de solidarité. L'appel à soutien a commencé à être lancé de manière informelle. Plusieurs entreprises, associations caritatives, personnes physiques, sont d'ores et déjà parties prenantes, soit en dons en nature, soit en dons en numéraire. En moins d'une semaine, cette opération a déjà permis de rassembler 10 000 masques, l’objectif étant de remettre trois masques par personne dans les foyers identifiés.

FACE s’appuie, pour la confection des masques, sur des associations issues de son réseau et lance un atelier de fabrique de masques en tissu dans son atelier à Tipaerui avec l'appui de ses services civiques, voire avec l'aide du Pays par la mise à disposition de CAE.