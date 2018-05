Défisc' nationale pour le laboratoire de cosmétologie et Dream Yacht Tahiti

PAPEETE, le 9 mai 2018. L’État a attribué deux agréments au titre de la défiscalisation nationale au laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud et de la société Dream Yacht Tahiti.



Le haut-commissaire a annoncé ce mercredi que l'Etat avait donné son feu vert pour la défiscalisation nationale pour le projet porté par le laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud. Ce projet consiste en la construction d’un nouveau bâtiment sur son site de Papara (image ci-dessous). L’entreprise, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits issus de substances végétales et minérales locales, souhaite augmenter la capacité de stockage et la surface de production de son usine. Les nouveaux équipements permettront d’améliorer la qualité de ses prestations et d’obtenir des gains de productivité. L’aide dont bénéficie le laboratoire de cosmétologie du Pacifique au titre de la défiscalisation nationale s’élève à 70 millions Fcfp, pour un programme d’investissement dont le coût est évalué à 207 millions Fcfp.