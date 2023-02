Défilé des lions à Raiatea, faute de lanternes

Raiatea, le 6 février 2023 – Dimanche soir, ce sont des lions – et non des lanternes – qui ont défilé dans les rues de Uturoa pour clore les deux semaines de festivités du Nouvel An chinois. L'événement était organisé par la nouvelle association de kung-fu Choy Lee Fut ISLV qui a dû faire face à quelques imprévus.



En temps normal, pour le Nouvel An chinois un défilé des lanternes est organisé deux semaines après le début des festivités à Raiatea. Suite à quelques imprévus et tout simplement en l’absence de lanternes, la nouvelle association de kung-fu Choy Lee Fut ISLV a décidé de maintenir le défilé pour faire honneur à la tradition. Ce sont donc deux lions qui ont paradé dans les rues de Uturoa dimanche soir, cheminant du Kuo Min Tang jusqu’à la mairie.



Jean-Charles Chin, le président de cette nouvelle association créée en décembre, explique que “l’objectif est de renouer avec une partie de nos traditions chinoises, et notamment le kung-fu, le tai-chi et le feng-shui”. Pour cela, il compte faire venir des professeurs depuis Tahiti en premier lieu.

Mais leur ambition ne s’arrête pas là : “D’ici deux ans, on aimerait pouvoir partir à l’étranger, et faire le concours de danses du lion de San Francisco.” Par ailleurs, il se souvient : “Mon père avait créé à l’époque l’association culturelle chinoise, pour que les jeunes de Raiatea puissent connaître notre culture chinoise et aient un lien avec nos racines. J’ai d’ailleurs aussi été président de cette association, puis j’ai déménagé à Tahiti. Il y a alors eu une nouvelle présidente, mais quelques années après, elle s’est installée à Bora Bora, et l’association est là-bas maintenant.” D'ailleurs même les têtes de lion faisaient défaut : “On n'en avait plus sur Raiatea ! L’association étant désormais sur Bora Bora. Donc cette année avec la réouverture du Kuo Min tang, on en a recommandé. Comme ça les lions et le monument ont le même âge, ça fait une belle histoire.”



