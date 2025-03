Défense: inauguration d'une unité de production de poudre relocalisée à Bergerac

Bergerac, France | AFP | jeudi 20/03/2025 - Une unité de production de poudre indispensable à la propulsion d'obus, d'une capacité de 1.200 tonnes par an, a été inaugurée jeudi à Bergerac (Dordogne), actant une relocalisation stratégique au moment où l'Europe souhaite se réarmer.



Un an après la pose de la première pierre par le président Emmanuel Macron, le ministre des Armées Sébastien Lecornu et celui de l'Économie et des Finances Éric Lombard se sont rendus jeudi après-midi sur le site d'Eurenco, groupe industriel détenu par l'État.



La nouvelle unité pourra produire, d'ici à l'été, 1.200 tonnes de poudre par an, "avec six mois d'avance" sur le calendrier initial, a précisé le président d'Eurenco, Thierry Francou.



Cette production avait été délocalisée en Suède en 2007, faute de commandes. Mais elles ont explosé ces dernières années, atteignant trois milliards d'euros, la guerre en Ukraine ayant été un "accélérateur de croissance" pour le groupe héritier de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE).



"Voir qu'un pays comme la France s'était séparé de sa capacité de production de poudre au début des années 2000, c'est un non-sens", a déclaré Sébastien Lecornu. Avec cette unité, "on vient corriger cette aberration en matière d'autonomie, de souveraineté", a-t-il ajouté.



Cette inauguration intervenait après une réunion d'investisseurs et d'entreprises du secteur, jeudi matin à Bercy, consacrée au financement de l'effort national de défense auquel a appelé le chef de l'Etat.



Eurenco, créé en 2004, est le leader européen des poudres et explosifs avec quatre sites en France (Bergerac et Sorgues dans le Vaucluse), en Suède et en Belgique. L'entreprise compte quelque 1.700 employés et a réalisé près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 - il a doublé en cinq ans.



Ses poudres, propulsives ou explosives, sont utilisées dans l'ensemble des munitions françaises et beaucoup de munitions européennes, bombes, têtes de missiles et de torpilles, obus ou munitions de moyen calibre.