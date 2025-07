Défense: Lecornu esquisse les contours d'une "mise à jour" de la Loi de programmation militaire

Paris, France | AFP | mardi 01/07/2025 - Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a esquissé mardi les contours d'une "mise à jour" de la Loi de programmation militaire (LPM), évoquant l'accélération de la livraison de certains équipements, voire un effort budgétaire supplémentaire.



Cette "mise à jour de la programmation militaire actuelle pourrait par exemple passer -en tout cas ça fait partie des objets de travail que nous avons- par des surmarches" budgétaires, a affirmé le ministre devant les sénateurs de la commission de la Défense.



Le président Emmanuel Macron "aura l'occasion de prendre la parole, justement sur la suite en matière d'efforts de défense" lors de sa traditionnelle allocution aux armées à la veille du 14-Juillet, selon lui.



La LPM 2024-2030 prévoit actuellement 413 milliards d'euros pour les armées, avec un budget progressant de plus de trois milliards d'euros chaque année pour répondre aux besoins croissants imposés par la multiplication des tensions internationales.



"Nous travaillons actuellement à des scénarios pour améliorer cette programmation militaire" dont "les modalités de mise à jour" ne sont "pas arrêtées", notamment "la nature même de l'effort budgétaire" dans un contexte de finances publiques exsangues, a-t-il convenu.



Les "grandes orientations" de la LPM ne sont selon lui pas remises en cause par l'amoncellement des crises et conflits dans le monde, en premier lieu en Ukraine, ou par les doutes sur la solidité de l'engagement américain en Europe sous la présidence de Donald Trump.



"Pour la première fois, va se poser la question telle qu'elle ne s'était pas posée jusqu'à présent depuis la fin de la Guerre froide: est-ce qu'il faut augmenter le format de nos armées ?", a-t-il toutefois indiqué.



Il va falloir selon lui "hâter la reconstitution de nos stocks de munitions". La LPM prévoit déjà d'y consacrer 16 milliards d'euros.



Le ministre envisage également d'anticiper certaines livraisons prévues pour l'horizon 2030 ou 2035.



Le système de défense sol-air SAMP/T de nouvelle génération, "dont on attend beaucoup", prévoit par exemple un inventaire de huit batteries en 2030, 12 en 2035.



Or la défense sol-air fait partie des "fragilités" qu'il faut selon Sébastien Lecornu "corriger" rapidement, tout comme les moyens de guerre électronique (brouillage, leurrage), domaine dans lequel "il faut accélérer", ou encore le spatial, où l'Europe est en risque de "décrocher".



Ces derniers mois, Sébastien Lecornu avait par ailleurs évoqué un besoin de trois frégates et de 30 avions de combat Rafale supplémentaires.