Découvrir la Nouvelle-Calédonie en "101 dates"

PAPEETE, le 16 janvier 2019 - Alexandre Juste, ethnolinguiste, propose un livre intitulé L’Histoire de la Nouvelle-Calédonie en 101 dates. Ce n’est pas le premier ouvrage de l’auteur, il a déjà signé L’histoire de la Polynésie en 101 dates et la Mythologie tahitienne pour tous.



Avec ce nouveau livre intitulé L’Histoire de la Nouvelle-Calédonie en 101 dates, Alexandre Juster présente les événements qui ont façonné le caillou. Il commence vers 1 100 avant JC et conclue avec le 4 novembre 2018 et le referendum et espère avec ce voyage dans le temps : " faire mieux comprendre la situation actuelle de cet archipel ".



La Nouvelle-Calédonie est composée de plusieurs îles : la Grande Terre, longue de 400 km et large de 50 km avec, autour de cette Grande Terre : les Iles Bélep au nord-ouest et l’Ile des Pins au sud-est. Au nord-est, quatre îles composent l’archipel des Iles Loyauté : Ouvéa, Lifou, Tiga et Maré.



D’autres îlots et récifs sont disséminés au sein de son domaine maritime (1 740 000 km2). "Aux points extrêmes, on trouve les îles Matthew et Hunter à 580 km à l’est de Nouméa et les récifs de Chesterfield et Bellona à 600 km à l’ouest de la Grande Terre", présente Alexandre Juster.



Il indique par ailleurs que " dans cette collectivité française sui generis (de son propre genre), la souveraineté est partagée avec la France, conformément à l’accord de Nouméa de 1998 ". Une situation qui est le résultat de choix et décisions prises tout au long du millénaire qui vient de s’écouler.



En 1 100 avant JC, des navigateurs océaniens qui avaient quitté l’archipel Bismark quelques générations auparavant et dont les descendants sont les kanak, ont été les premiers à fouler le sol des Grandes Cyclades rebaptisée New Caledonia par James Cook en 1774.



" Pendant près de 2 800 ans, les navigateurs océaniens n’ont pas vu d’Européens. Ils ont voyagé et ont été visités par des Polynésiens venus des îles Tonga, de Wallis… "



Alexandre Juster laisse dérouler l’histoire en faisant des bons, il s’arrête en l’an 200, puis en l’an 1 000, en l’an 1750 et 1774 où il s’arrête sur l’arrivée du HMS Resolution de James Cook. Ensuite et jusqu’en novembre 2018, les dates sont plus proches les unes des autres.



L’ouvrage se termine par des annexes (comme par exemple les instructions du contre-amiral Dupetit-Thouars au lieutenant de vaisseau Laferrière commandant le Bucéphale, en date du 20/10/1843 (carton 40, Nouvelle-Calédonie ; Archives Nationales d’Outre-Mer), un index et une riche bibliographie qui permet aux plus curieux des lecteurs d’aller plus loin.