

Découvrir l’architecture polynésienne

Tahiti, le 12 septembre 2025 - À l’occasion de la 42e édition des Journées du patrimoine, qui se dérouleront les 20 et 21 septembre au Musée de Tahiti et des Îles, le public est invité à une immersion dans l’architecture polynésienne. Une opportunité pour tous de découvrir comment étaient construits les fare traditionnels, mais aussi les structures contemporaines. Un véritable voyage dans le temps qui mettra en lumière les différents savoir-faire ayant façonné un héritage architectural riche. L’événement est gratuit et ouvert à tous.



Pour cette 42e édition des Journées du patrimoine, manifestation qui rassemble chaque année de plus en plus de passionnés d’art et de culture, le Musée de Tahiti et des Îles ouvre une fois encore ses portes au public pour partager, pendant deux jours, son amour de la culture locale. Après sa réouverture en 2023, le magnifique Te Fare Iamanaha continue de valoriser le patrimoine polynésien.



Cette année, c’est l’architecture qui est mise en avant : “Nous mettons à l’honneur le patrimoine architectural sous le thème évocateur ‘Fenêtres sur le passé, portes sur l’avenir’”, explique Ronny Teriipaia, le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Culture. “Le musée sera, comme chaque année, le cœur battant de cet événement grâce à ses expositions, ses ateliers, ses visites guidées et ses animations. Il offrira à toutes les générations un accès libre, festif et enrichissant à notre culture. Que ces Journées du patrimoine soient pour chacun une invitation à découvrir, à apprendre, à s’émerveiller et à bâtir ensemble un avenir enraciné dans la richesse de notre passé.”



Un programme bien rempli



Le ton est donné pour ces deux journées, samedi 20 et dimanche 21 septembre, qui seront au cœur de la culture polynésienne. Avec un succès grandissant, cette ouverture à tous complète les actions d’un musée toujours tourné vers le partage. “Nous sommes également gratuits pour les enfants et les étudiants jusqu’à 26 ans tout au long de l’année. Mais il est vrai que, pour cet événement, c’est l’occasion pour tout le monde, en particulier les familles, de venir découvrir le musée et de s’imprégner de la riche culture polynésienne”, invite la directrice du musée, Hinanui Cauchois.



L’ensemble de l’établissement culturel et de ses espaces sera accessible, mais le thème de l’année permettra surtout de pénétrer dans l’histoire de l’architecture polynésienne. “Par tradition, nous suivons le thème proposé par les Journées européennes du patrimoine, auxquelles nous sommes associés”, souligne la directrice du musée. “Pour cette édition, nous sommes ravis que l’architecture soit mise en avant, car notre savoir-faire en la matière est important. Au fil du temps, nos techniques ont évolué et, à travers cet événement, nous allons pouvoir valoriser l’art de construire les fare traditionnels jusqu’aux structures contemporaines.”



Tout au long du week-end, des ateliers seront proposés en lien direct avec le thème, “des ateliers d’artisanat en partenariat avec les services de l’artisanat, mais aussi un atelier de dessin et de fabrication de maquettes pour se rapprocher au plus près du thème”, détaille Hinanui Cauchois. “Nous avons demandé que toutes les animations soient étroitement liées à l’architecture. Ce seront bien sûr des ateliers gratuits, mais sans préinscription : ce sera premier arrivé, premier servi.”



Une exposition photos sur le musée



Pour enrichir le programme, des films issus du Fifo viendront animer les murs du magnifique auditorium, dont l’acoustique a été récemment rénovée. Une mini-exposition consacrée aux travaux de réhabilitation du musée sera également présentée. “Le musée actuel a rouvert ses portes au public en mars 2023. C’est un bâtiment entièrement refait. L’exposition de photos montrera les différentes étapes du chantier. Grâce à quelques images d’archives du musée de 1974, conservées dans nos dossiers, mais aussi aux photos personnelles des agents, nous avons pu reconstituer toute l’évolution du musée jusqu’à sa rénovation totale.”



Enfin, une belle initiative viendra compléter le programme : des visites guidées des jardins animées par le botaniste Jean-François Butaud. “Ces visites seront aussi orientées vers le patrimoine architectural, car nous aurons le privilège de découvrir les arbres, les bois et les essences utilisés autrefois. Jean-François, qui est un botaniste renommé, sera notre guide durant ces deux jours : une véritable plus-value”, souligne Miriama Speth, chargée de communication du musée.



Un grand moment d’échanges et de partage autour de la culture, qui réunira assurément de nombreux amoureux de notre belle Polynésie.

















Rédigé par Manu Rodor le Vendredi 12 Septembre 2025 à 17:24 | Lu 667 fois



