Découvrez les recettes des tsungs, ou gâteaux de riz gluant

Allez on recommence ! On prend deux feuilles de auti, on place la nervure contre la nervure !

C’est une de nos activités phare

On rince un paquet de riz gluant que l’on met à tremper dans de l’eau avec un demi verre d’Elye water

On glisse une brindille de ce qu’on appelle le soomoo1 avant de fermer

PAPEETE, le 6 juin 2019 -" Ce jeudi matin, derrière le temple Kanti, dans les locaux de l’AS Chonwan, des membres de l’association Te vahine porinetia sont aux fourneaux. Elles préparent des tsungs (ou gâteaux de riz). "", précise Diana Kong, 2e vice-présidente.Ces gâteaux sont ensuite dégustés par les membres elles-mêmes vendredi pour célébrer la fête des bateaux-dragons. Une partie des Tsung sucrés sera proposée samedi matin lors de la manifestation publique de la fête. L’association Sinitong s’occupe, elle, de la préparation des tsungs salés pour le grand public.La fabrication des tsungs par les membres de Te vahine porinetia a lieu tous les ans depuis la création de l’association. Laquelle a été fondée par un groupe de femmes il y a plus de 40 ans.Les tsungs salés sont cuisinés à partir de riz gluant, de haricots concassés et de viande de porc. Ils sont emballés dans des feuilles de auti, prenant une forme allongée comme des rouleaux de printemps. La recette est disponible sur le blog de Te vahine porinetia.Germaine Chung, 1ère vice-présidente de te vahine porinetia, donne ses conseils pour la réalisation des tsungs sucrés.", explique-t-elle. Une poignée de feuilles de goyaviers infusée permet de colorer le riz.Le riz doit tremper une journée et une nuit. Ensuite, il est compacté dans des feuilles de auti préalablement congelées pour les ramollir. "", précise Germaine Chung. De la ficelle de cuisine permet de maintenir les tsungs emballés.Les tsoungs sont mis à cuire dans de l’eau bouillante pendant 8 heures. Avant de déguster les tsungs sucrés il faut les saupoudrer de sucre de canne liquide. Les tsungs salés s’offrent sans autres ingrédients.En Polynésie, les tsungs salés ont beaucoup de succès. Au point qu’ils ne soient plus seulement cuisinés à l’occasion de la fête des bateaux-dragons. Les amateurs peuvent en trouver à la vente tous les dimanches matins au marché.1 Le soomoo est une essence d’arbre disponible à la vente dans les épiceries.