La fête des bateaux-dragons et du Tsoung aura lieu samedi 8 juin

PAPEETE, le 1er juin 2019 - Appelée aussi fête du double cinq (5e jour du 5e mois lunaire), la fête des bateaux-dragons tombe le 7 juin cette année. Elle sera organisée à Tahiti le samedi 8 juin au parc Paofai. L’occasion de monter à bord de ces bateaux si particuliers et de déguster les très appréciés Tsoung.



" Pour organiser la fête des bateaux-dragons, appelée aussi la fête du double cinq car elle a lieu le 5e jour du 5e mois lunaire, nous nous calons sur la date officielle chinoise ", explique Diana Kong de l’association Te vahine porinetia.



La fête des bateaux-dragons tombe cette année le 7 juin. " Par commodité, nous réalisons toujours cette fête chez nous, le samedi ", précise Diana Kong qui ajoute : " la fête est très populaire et reconnue en Asie ". Elle est célébrée en mémoire Qu Yuan, premier poète chinois dont on connaît le nom. Il est à la Chine ce qu’Homère est à l’histoire et la littérature européenne.



Son nom est connu mais les événements de sa vie et son existence même restent incertains. Une biographie du poète, rédigée par Sima Qian au début du Ier siècle avant JC Qu Yuan raconte qu’il aurait servi à la cour du roi Huai de Chu (328-299 av JC). Il aurait fini par être banni suite à des calomnies de courtisans.



Il serait mort dans la rivière Milo le 5e jour du 5e mois du calendrier lunaire. Des riverains auraient jeté dans la rivière des grains de riz et de la viande pour éviter qu’il soit attaqué par des poissons. Ainsi serait née la fête des cinq.

Le tsoung est " un gâteau de riz sucré ou salé très apprécié ", explique Diana Kong. L’association Te vahine porinetia en confectionnera jeudi matin pour les dégustations de ce samedi.



Pour honorer la mémoire du poète, des courses de bateaux-dragons sont organisées. Il en existe quatre en Polynésie. Elles peuvent accueillir de 2 de 22 personnes (20 rameurs, 1 barreur, 1 batteur) et 2 de 12 personnes (10 rameurs, 1 barreur, 1 batteur).



Les bateaux ont été offerts par Clive Palmer. Deux appartiennent désormais à Philippe Bernardino, le président de la fédération polynésienne de Dragon-boat et les deux autres à Tauhiti Nena, le vice-président.



La fête est organisée depuis 2015 en étroite collaboration avec l’association Sinitong qui, soit dit en passant, a tenu son assemblée générale le 30 mai. Cynthia Chin Foo a remplacé Richard Chenoux à la présidence.