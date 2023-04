Découvrez les 13 candidates de Miss Menemene

Tahiti, le 25 avril 2023 - La 10e élection de Miss Menemene (Miss Ronde Tahiti) se tiendra le samedi 6 mai au restaurant Le Captain Bligh de Punaauia. 13 candidates, plus belles les unes que les autres, sont en lice.



Après trois années d’attente, l’élection de Miss Menemene (Miss Ronde Tahiti) revient sur la scène médiatique locale, et de belle manière puisque cette année, treize candidates de Tahiti y participeront. Ce sera la 10e élection et celle-ci se tiendra le samedi 6 mai au restaurant Le Captain Bligh de Punaauia. Cet événement intéresse, rappelons-le, les femmes polynésiennes qui assument leurs rondeurs et souhaitent valoriser l’image de la femme bien dans son corps et dans sa tête. Une soirée spectacle, animée par Mister M., sera proposée avec la participation d’artistes locaux et notamment le groupe de danse marquisien Te Kaipeka. Les treize candidates, âgées de 20 à 46 ans, se départageront au cours de quatre défilés : le premier en tenue de ville “fashion”, le deuxième en tenue de plage, le troisième en “passage libre” et le dernier en robe de soirée. Qui succèdera à Cindy Patii, Miss Menemene 2020 ? Rendez-vous au Captain Bligh pour le savoir.



​Déroulement de la soirée - 18 h 30 entrée des dîneurs,

- 19 h ouverture du buffet,

- 20 h 45 fermeture du buffet et entrée des non-dîneurs,

- 21 h début de l’élection.

Prix des places : dîneurs : 6 900 Fcfp (enfant de moins de dix ans 4 000 Fcfp) – non dîneurs : 1 500 Fcfp

Réservations au 87.77.21.90

Toutes les candidates 01. Vairea Mana, 27 ans de Mahina

02. Raihana Kavera, 29 ans de Pueu

03. Poerava Marii, 32 ans de Pirae

04. Kaïré Niva, 24 ans de Papeete

05. Florina Teiho, 43 ans de Faa’a

06. Joséphine Rupea, 46 ans de Punaauia

07. Teareretua Teriitehau, 36 ans de Punaauia

08. Tarita Andreucci, 40 ans de Pirae

09. Manoella Teaka, 43 ans de Paea

10. Rakura Tetuanui, 23 ans de Mahina

11. Thalia Maro, 20 ans de Mahina

12. Tevai Agnie, 38 ans de Papeete

13. Rivanui Bennet, 29 ans de Papenoo



Rédigé par Philippe Collignon le Mardi 25 Avril 2023 à 21:02 | Lu 1196 fois