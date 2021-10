Découverte d'une ébauche d'histoire d'Astérix non achevée

Berlin, Allemagne | AFP | dimanche 17/10/2021 - La fille du scénariste des célèbres bandes dessinées d'Astérix, Anne Goscinny, a révélé la découverte d'une ébauche d'histoire non achevée du plus célèbre des Gaulois réalisée par son père avant sa mort, dans une interview publiée ce week-end.



"J'y pense souvent, il s'agit de 20 pages, une moitié d'album", a indiqué celle qui gère l'oeuvre de son père à l’hebdomadaire allemand Der Spiegel.



Le scénario tapé à la machine par René Goscinny porte le titre d'"Astérix au cirque" et aurait dû paraître chronologiquement après l'album "Astérix chez les Belges". Il a été retrouvé selon le Spiegel dans les archives familiales.



Anne Goscinny a estimé qu'une finition posthume de l'album serait une entreprise "très compliquée".



"De très nombreuses personnes devraient s'asseoir autour de la table, se plonger dans l'histoire et retrouver sa voix", dit-elle en référence à son père, "c'est comme une peinture de Goya qui aurait un trou".



"Mais un jour nous essaierons, ce serait une aventure extraordinaire", ajoute-t-elle.



Décédé en 1977, René Goscinny est avec Albert Uderzo, mort l'an dernier, le créateur de l'irréductible Gaulois en 1959, dont les aventures se sont vendues à plusieurs centaines de millions d'exemplaires dans le monde.



Il a joué un rôle capital pour la création du métier de scénariste de bandes dessinées, qui n'existait pas avant lui.