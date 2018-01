Décès sur la Volvo Ocean Race - Des circonstances toujours floues pour les organisateurs

Hong Kong, Chine | AFP | dimanche 20/01/2018 - L'organisation de la Volvo Ocean Race demeurait incapable dimanche d'expliquer les circonstances d'une dramatique collision, la veille près de Hong Kong, entre un concurrent et un bateau de pêche qui a entraîné la mort d'un pêcheur chinois.



Alors qu'il occupait la deuxième position, Vestas 11th Hour Racing a percuté et coulé ce bateau de pêche à 30 milles de l’arrivée peu avant 01h23 locale (17h23 GMT vendredi), heure à laquelle l'organisation de la course a reçu le premier message du voilier américano-danois.

Neuf membres de l'équipage du bateau de pêche ont été secourus par un navire commercial qui s'est dérouté, mais un dixième a été transféré par hélicoptère à l'hôpital où il est décédé.

La police hongkongaise a précisé que le défunt était un marin chinois de 50 ans.

Les organisateurs n'étaient pas en mesure dimanche de dire si ce bateau de pêche avait au moment de la collision ses feux de navigation, où s'il utilisait l'AIS (Automatic Identification System/Système d'identification automatique), un instrument qui permet de voir les autres navires et d'être vu sur l'eau.

"Nous n'avons pas encore les réponses à ces questions qui sont bien sûr des questions au coeur de l'enquête en cours", a déclaré le directeur de course Phil Lawrence dans un communiqué.

"Vestas 11th Hour Racing et la Volvo Ocean Race vont coopérer avec les autorités pour établir ce qui s'est passé", poursuit le communiqué.

- 'Slalom' -

Samedi soir, le marin français Franck Cammas, qui se trouvait à bord du voilier chinois Dongfeng -alors à la bagarre avec Vestas pour la deuxième place- avait raconté à l'AFP que la flotte de la Volvo, qui arrivait de Melbourne, avait dû "slalomer" au milieu d'un "nombre incalculable" de bateaux de pêche à l'approche de Hong Kong.

Pour le fabricant danois d'éoliennes Vestas, c'est un second revers majeur sur la plus grande course au large par équipage au monde.

Lors de la précédente édition, son bateau Vestas Wind s'était échoué en novembre 2014 sur les récifs des Cargados Carajos (St Brandon), à 240 milles au nord-est de l'île Maurice.

Aucun des neuf membres de l'équipage n'avait été blessé lors de cet improbable échouement dû à une énorme erreur de navigation. Le voilier, qui avait dû être abandonné, avait ensuite été récupéré et reconstruit et avait repris la course en juin 2015.

La version 2017 de la Volvo Ocean Race propose le plus long parcours jamais produit en 44 ans d'existence, soit 83.000 km (45.000 milles nautiques).

La quatrième étape entre Melbourne (Australie) et Hong Kong a été remportée par le voilier hongkongais Team Sun Hung Kai/Scallywag, avec à la barre l'Australien David Witt. Le voilier espagnol Mapfre reste leader au général.

Les équipes disposent toutes du même bateau, un monotype de 20 m de long pour 5,60 m de large pesant 12,5 tonnes, avec des équipages de 8 à 10 marins sur chaque voilier.

Partie d'Alicante en Espagne le 22 octobre 2017, l'arrivée finale de la Volvo Ocean Race, qui comporte onze étapes, est prévue à La Haye vers la fin du mois de juin 2018.