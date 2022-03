Décès du généalogiste Louis Shan Sei Fan

Tahiti, le 14 mars 2022 - Passionné de généalogie, Louis Shan Sei Fan est décédé ce week-end.

Il a consacré 30 ans à la recherche inlassable des racines des familles de Polynésie.



Le généalogiste Louis Shan Sei Fan est décédé ce week-end. Son travail inlassable et passionné a permis de constituer une importante base de données sur les origines et les liens qui unissent les familles de Polynésie française. Père de cinq filles et grand-père de dix mootua, celui qui a été également le co-fondateur de l'association Haere-Po était "l'homme le plus heureux du monde, car il était toujours entouré de filles", selon son épouse, Lena.



Un travail colossal de recherche



À son retour sur le fenua, après avoir travaillé en France, cet informaticien de formation a commencé à se pencher sur la généalogie et entamé un travail colossal de recherche des racines des familles polynésiennes avec l'aide d'amis passionnés comme lui. Pendant trente années, il a creusé minutieusement dans les archives de l'état-civil et récolté une quantité importante de témoignages oraux. "La généalogie est un travail sans fin", aimait-il à rappeler.



Le fruit de son travail a été restitué au grand public notamment grâce à deux expositions : Xiang, en 2019, où étaient présentées une trentaine de rosaces, au lieu des traditionnels arbres généalogiques, permettant de remonter jusqu'à l'arrivée des premiers migrants chinois à Atimaono et Tuti'i, en 2021, où Louis Shan Sei Fan annonçait avoir retracé l'origine de 80% des familles polynésiennes. Le 5 mars dernier, il avait initié la mise en vente de ses rosaces et données. Cette vente se poursuit toujours.



Dernier hommage



En sa mémoire, une veillée et une messe seront organisées à l'église Saint-Joseph de Faa'a, mardi 15 mars de 17 à 22 heures, ainsi que le jeudi 17 mars à 18h30. Son corps sera ensuite exposé jusqu'à vendredi à 11h00, heure de la levée du corps. L'inhumation aura lieu au cimetière chinois de Arue, à 11h45.