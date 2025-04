Décès de la résistante Odile de Vasselot

Paris, France | AFP | mardi 21/04/2025 - L'ancienne résistante Odile de Vasselot, qui avait rejoint après la guerre une congrégation religieuse, est décédée lundi, à Paris, à l'âge de 103 ans, a-t-on appris mardi auprès de l'Ordre de la Libération.



Née le 6 janvier 1922 à Saumur (Maine-et-Loire) dans une famille noble, fille d'un militaire gaulliste fait prisonnier au tout début du conflit, elle était jeune bachelière le 18 juin 1940 quand elle avait entendu en direct l'Appel du 18-Juin depuis leur château familial du Poitou.



Elle racontait avoir alors su instinctivement qu'il "fallait agir".



Après avoir pris part le 11 novembre 1940 à la manifestation sur les Champs-Elysées à Paris, l'un des tout premiers actes publics de résistance en France, elle avait intégré le réseau Zéro avec pour mission, sous le nom de code "Danièle", de transporter du courrier entre Paris et Toulouse.



Puis au sein d'une autre organisation, le "réseau Comète", "Jeanne", son nouveau pseudonyme, a aidé à faire traverser la France à des aviateurs alliés tombés en Belgique et leur permettre de regagner la Grande-Bretagne via l'Espagne.



Elle avait aussi participé en août 1944 à la Libération de Paris et échappé de peu à la mort lors d'une ultime mission d'agente de liaison.



Après la guerre, titulaire d'une licence d'histoire à la Sorbonne, elle a enseigné au sein de la Communauté Saint-François-Xavier à Paris puis, de 1959 à 1988, à Abidjan, où elle a créé et dirigé le collège-lycée Sainte-Marie.



Revenue en France, Odile de Vasselot, grand officier de l’Ordre national du Mérite, commandeur de la Légion d’honneur et médaillée de la Résistance française, avait décidé de transmettre son histoire dans les écoles.



"J'ai été +passeur+ dans les réseaux et je continue à être +passeur+", racontait-elle en 2023 à l'AFP, passionnée par son ultime mission: "transmettre l'amour de la patrie, le refus de l'intolérable, l'empathie, le respect des cultures".