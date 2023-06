Décès de l'ancien patron du Chantier naval, Christian Perez

Tahiti le 22 juin 2023. Figure emblématique du monde associatif et des affaires en Polynésie Française, Christian Perez s'est éteint le mercredi 21 juin à Papeete. Il était le fondateur et gérant de multiples sociétés dont la plus connue sur le territoire : le Chantier Naval du Pacifique Sud. Il laisse derrière lui son épouse, Bella, ses 4 enfants Père de 4 enfants (Isabelle, Laurent, Marc, et Stéphane), 4 petits-enfants (Anapa, Vaea, Temana et Emma) et une arrière-petite-fille (Merahi).



Né à Alger en 1940, il avait mené des études de d'ajusteur motoriste au Lycée Technique d'Alger jusqu'à son CAP avant de faire le Conservatoire National des Arts et Métiers de PARIS ou il deviendra Ingénieur diéséliste - option moteur à combustion interne de 1957 à 1960.



Arrivé à Tahiti en 1967 comme Ingénieur chargé d'Affaires pour la CGEE ALSTHOM (aujourd'hui CEGELEC), il créera 11 sociétés entre 1985 et 2007 à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie.



Au Chantier naval du Pacifique sud, de 1992 à 2005, il fera procéder à la construction de 30 bateaux en acier de 21 à 28 mètres représentant un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de francs avec durant cette période (16 ans) un effectif moyen de 40 techniciens polynésiens tous diplômés, polyvalents, compétents et très motivés. Parmi ces navires, un navire école de 21 mètres pour l' IFMPC, un caboteur de 25 mètres, le "Maupiti To'u Ai'a", 19 thoniers mixtes congélateurs de 21 à 26 mètres pour la Flotille de pêche locale ainsi que la construction de 42 pontons métalliques de 20 et 30 mètres pour le Port Autonome de Papeete et la Base navale militaire de Papeete. Il construira aussi pour l'étranger, six thoniers de 21 mètres pour la Nouvelle-Calédonie, un crevettier de 28 mètres pour Madagascar et deux crevettiers de 22 mètres pour la Guyane.



Au niveau associatif, il était membre du Rotary International Club de Papeete depuis 1987, ou encore administrateur du Centre de la Fraternité Chrétienne des Handicapés depuis 1996 (2ème Vice-Président depuis 2009).

Il aura été conseiller municipal de la ville de Pirae de 2001 à 2008.



Durant toutes ces années, il deviendra Chevalier de l’Ordre National du Mérite (1992), , Chevalier de l’Ordre du Mérite Maritime (1996), Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques (1998), Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur (2004) et sera fait Officier de l'Ordre de Tahiti Nui (29 juin 2010).



Deux veillées publiques du corps sont prévues en l’église Ste Trinité de Pirae aujourd’hui jeudi 22 juin et le vendredi 23, de 18h à 21h.

- La messe sera dite en l’église Ste Trinité samedi 24 à 10h30 puis suivra l’inhumation à midi au cimetière communal de Pirae, route de l’hippodrome.



La rédaction de Tahiti Infos s'associe à la peine de la famille et leur présente toutes ses condoléances.