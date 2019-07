Décès de l'ancien conseiller territorial Eric Mai

PAPEETE, le 23 juillet 2019 - Eric Mai, conseiller territorial élu sur la liste du Tahoeraa Huiraatira entre 1991 et 2001, est décédé dimanche dernier à l'âge de 73 ans.



L'ancien conseiller territorial Eric Mai est décédé dimanche dimanche dernier à 73 ans. Eric Mai a été élu à l’assemblée territoriale, aujourd'hui assemblée de la Polynésie française (APF), le 6 avril 1991 sur la liste Tahoeraa Huiraatira. Il a de nouveau été réélu en 1996 et a occupé ses fonctions de conseiller territorial jusqu'en 2001.



"Durant ses deux mandat, il a défendu avec énergie et détermination ses convictions au sein de plusieurs commissions législatives et extérieures, telles que la commission permanente, la commission de l’économie et des finances ou encore le comité de l’habitat insalubre ou le conseil de la statistique", indique un communiqué de l'APF diffusé lundi. "Eric Mai laissera le souvenir d’un homme discret et généreux dont l’engagement politique trouvait ses fondements dans la défense inlassable des intérêts de ses concitoyens."



Le président de l'assemblée Gaston Tong Sang a tenu, en son nom personnel et en celui de l’ensemble des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, à adresser aux membres de la famille d'Eric Mai ses condoléances attristées et ses pensées les plus sincères.