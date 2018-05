Décès de Monsieur Lindey ALVES

ALVES, TEOTAHI, TAATAE, ROCHETTE,GERMAN, TEIVA, POHEROA,TETOOFA, ANI et alliés de près et de loin, ont le regret de vous faire part du décès de leur fils, père, beau-père, neuve, oncle, grand-père et ami, Monsieur Lindey ALVES survenu dans sa 65ème années.



Une veillée de prière se tiendra aujourd'hui mardi 22 mai 2018 à partir de 19h à la paroisse EBENEZE à Fariipiti, Papeete.



La levée du corps et l'inhumation seront communiqués ultérieurement.



Pour plus de renseignements contact 87 20 94 52