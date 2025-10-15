

Décès de Mareva Leu, grande dame du Fifo

Tahiti le 11 novembre 2025. Elle incarnait le Fifo à elle seule. Mareva Leu, est décédée ce mardi en Nouvelle-Zélande des suites d’une complication médicale. Elle aurait eu 44 ans le 25 novembre.



Le monde du Fifo est sous le choc. La grande dame qu’était Mareva Leu est décédée ce mardi après-midi en Nouvelle-Zélande.



Alors qu’elle s’apprêtait à fêter son 44e anniversaire, celle qui a été déléguée générale de l’association du Fifo a quitté la scène.



D’un naturel toujours aimable, Mareva Leu était un des piliers de cet événement majeur en Polynésie française et ce mardi soir, le monde de la culture est en deuil.



Mareva Leu pensait que "le hasard et la chance" l’avaient menée jusqu’au Fifo. Titulaire d’un master en pharmacie, auteure d’une thèse intitulée "Contribution à la connaissance de la flore polynésienne : Évaluation de l’intérêt pharmacologique de plantes médicinales et étude phytochimique du Tamanu", ingénieure de recherche à l’Université de Polynésie française, Mareva était une hyperactive, curieuse et insatiable.



En 2010, elle a rejoint Teava Magyari et l’équipe de Matareva qui édite chaque année la revue éponyme. Elle a été rédactrice en chef de cette revue.



Chaque année, Mareva Leu a aussi suivi de près les éditions du Fifo. "J’ai grandi dans les livres, je n’ai pas beaucoup voyagé en Océanie mais j’ai beaucoup lu et j’ai une conscience océanienne depuis longtemps", expliquait-elle à Tahiti Infos il y a quelques années. Tout naturellement, elle a été invitée à rejoindre la famille Fifo. C’était en 2016. Le festival était déjà bien installé.



Quand elle a accepté le poste de déléguée générale de l’association du Fifo, elle n’imaginait pas ce qui l’attendait. "Je ne pouvais pas prévoir qu’en mettant le doigt dedans, je perdrais mon bras."



Elle nous confiait pourtant que "si c’était à refaire", elle ne s’en priverait pas car les missions du festival correspondent à ses propres valeurs.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 11 Novembre 2025 à 18:22 | Lu 1468 fois



