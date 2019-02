Décès de Lucette Huck dans sa 96e année

PAPEETE, 4 février 2019 - Lucette Huck s’est éteinte dans la nuit de dimanche à lundi 4 février à l’hôpital du Taaone.



Lucette Huck, née Vidal, est décédée à 96 ans dans la nuit de dimanche à lundi 4 février, vers 0 h 30 à l’hôpital du Taaone.



Elle était notamment jusqu’à son décès l’ancien combattant de la seconde guerre mondiale la plus décorée, vivant en Polynésie française le plus décoré : Chevalier de la Légion d’Honneur ; Chevalier de l’Ordre national du Mérite ; Croix de guerre 1939-1945 ; Croix du combattant volontaire ; Croix du combattant volontaire de la Résistance ; Croix des anciens combattants ; Médaille de la France Libre ; Médaille coloniale agrafe Extrême-Orient ; Médailles commémoratives : 1939-1945 (Italie, Indochine) ; Médaille d’or de la jeunesse et des sports ; Officier de l’ordre de Tahiti Nui.



La rédaction de Tahiti Infos adresse de sincères condoléances à ses proches.



Une veillée est organisée ce lundi à 18 heures à l’église Saint-Xavier de Paea. Une messe sera donnée en sa mémoire à l’église Saint-Xavier, mardi 5 février, avant la levée du corps. La cérémonie d’inhumation aura lieu mardi chez la défunte.