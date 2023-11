Décès d'un militaire lors d'une marche à Hitiaa o Te ra

Tahiti, le 10 novembre 2023 – Le corps sans vie d'un militaire, le quartier-maître de première classe Clément Elard, a été retrouvé jeudi soir par le Dauphin dans la vallée de la Mahateaho. L'homme participait à une marche d'aguerrissement.



Dans un communiqué diffusé jeudi soir, le haut-commissariat annonce qu'après les opérations de recherche et de secours dans la vallée de la Mahateaho à Hitiia o Te ra, le corps du militaire porté disparu dans la journée a été retrouvé par le Dauphin dans une "zone particulièrement difficile d'accès". Hélitreuillé, l'homme a été "déclaré décédé par le médecin à 21 heures jeudi soir".



L'homme participait à une marche d'aguerissement dans la vallée lorsque son groupe s'est retrouvé en difficulté. Le chef de détachement a alors alerté le CORG et la gendarmerie a immédiatement engagé des recherches. Prévenue, la direction de la protection civile du haut-commissariat a engagé l’hélicoptère Dauphin qui a donc procédé à plusieurs hélitreuillages avant de retrouver le militaire.



"Vive émotion"



Le haut-Commissaire et le commandant supérieur des Forces Armées en Polynésie française (FAPF) ont exprimé jeudi soir "leurs sincères condoléances à la famille de ce militaire en mission sur le territoire" et se sont associés à "la peine de ses camarades" des FAPF. Ils ont adressé "leurs remerciements à toutes les équipes qui se sont mobilisées ainsi qu’à la commune qui a accueilli le poste avancé".



Dans un post diffusé sur X, le ministre de l'Intérieur a quant à lui exprimé sa "vive émotion à l'annonce du décès du quartier maître, Clément Elard, décédé en service en Polynésie française". Il a adressé ses "sincères condoléances" et son "soutien" aux proches du militaire et à ses frères d'armes.