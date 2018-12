Décès d'un jeune danseur tahitien au Japon

PAPEETE, le 21 décembre 2018 - Le danseur Hautu Manafenuaroa est décédé dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 décembre dans sa chambre d'hôtel au Japon, ont rapporté nos confrères de Polynésie la première.



Le jeune homme était au Japon depuis le mois d'août où il était en contrat pour des shows de danse privés et des animations dans des hôtels japonais. Selon nos confrères de Polynésie la première, Le danseur a fait un malaise auquel il n'a pas survécu. Sa mère et sa tante ont rejoint le Japon afin de rapatrier le corps.



Hautu Manafenuaroa avait notamment dansé avec Hitireva au Heiva 2017, et avec Ori i Tahiti cette année.