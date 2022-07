Décès d'un chasseur sous-marin de 16 ans à Bora Bora

Tahiti, le 4 juillet 2022 – Un adolescent de 16 ans est décédé samedi après-midi au milieu de la passe de Bora Bora lors d'une partie de chasse sous-marine. Au terme de deux heures de recherches, le corps de cet élève de première a été retrouvé à 30 mètres de profondeur.



Après le décès, le 26 mai dernier, d'un chasseur sous-marin de 19 ans à Tautira, c'est un adolescent de 16 ans qui a perdu la vie samedi après-midi dans la passe de Bora Bora tel que l'ont rapporté nos confrères de Polynésie la 1ère et de Tntv. Après être parti chasser lors d'une sortie en mer familiale, l'adolescent n'est pas remonté à la surface. Malgré l'intervention des pompiers, de la gendarmerie et de bateaux appartenant à des particuliers, ce n'est que deux heures plus tard que le corps de cet élève de première a été repêché à 30 mètres de profondeur. Après les premières constatations effectuées par les gendarmes, le corps de la victime a été rendu à sa famille.