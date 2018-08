Décès d’Henriette Tuhoe, artisane émérite

PAPEETE, le 28 août 2018. Henriette Peters, épouse Tuhoe, est décédée ce lundi 27 août.



Née le 10 novembre 1949 à Omoa (Fatu Hiva), mère de huit enfants, Henriette Peters était l’épouse de Stéphane Tuhoe, président de la Fédération « Te Tuhuka o te Henua Enana ».



"Elle a toujours apporté à son mari un soutien inconditionnel et inébranlable dans la gestion de la fédération", a souligné ce mardi le ministre de la Culture. "En effet, artisane émérite spécialisée dans la confection de tapa, monoi' et kumuhei, cette grande dame du secteur de l’artisanat traditionnel a accompagné son mari depuis plus de 20 ans à tous les salons des Marquises qui se déroulaient à Papeete, soit sur le site de Aorai Tini Hau, soit sur la place Mamao."



Le ministre de la Culture et de l’environnement, en charge de l’artisanat, adresse ses plus sincères condoléances à son époux, ses enfants et petits-enfants ainsi qu’à ses proches.