Décès à 43 ans de l'humoriste Bun Hay Mean, alias "Chinois marrant"

Tahiti le 10 juillet 2025. L'humoriste et acteur Bun Hay Mean, connu sous l'alias "Chinois marrant" et ancienne figure du Jamel Comedy Club, est mort jeudi à l'âge de 43 ans après avoir chuté du haut de son immeuble à Paris.



"C'est avec une infinie tristesse que nous devons vous annoncer la disparition tragique de notre ami, notre immense artiste, Bun Hay Mean", a indiqué dans un communiqué son producteur, Philippe Delmas, confirmant une information du Parisien.



"La scène humoristique française perd l'un de ses talents incontournables, un humoriste engagé et réfléchi qui défendait ardemment la liberté de création et d'expression", a salué la ministre de la Culture, Rachida Dati, dans un communiqué.



Rendu célèbre par ses seuls en scène au ton cash, cet humoriste à l'imposante tignasse grisonnante avait rejoint en 2016 le Jamel Comedy Club, théâtre parisien fondé par Jamel Debbouze qui a fait éclore toute une nouvelle génération d'humoristes.



Jamel "a changé l'audiovisuel français. C'est lui qui a lancé tous ces pirates", saluait en 2020 Bun Hay Mean.



Le Jamel Comedy Club lui a rendu hommage sur Instagram, saluant "son talent unique et son audace". "Il a su faire rire et réfléchir. Il nous laisse des vannes inoubliables et une vraie liberté de ton".



Né près de Bordeaux d'un père chinois et d'une mère cambodgienne, Bun Hay Mean jouait souvent, dans ses spectacles, des stéréotypes accolés aux personnes d'origine asiatique. "Je suis fier d'être Français et de gueuler sa mère", avait-il plaisanté en 2018 sur le plateau de Thierry Ardisson, revendiquant un goût très français pour la râlerie.



"Bun Hay Mean s'était (...) fait connaitre pour sa capacité à manier le sarcasme et à rire de tout et de tout le monde, tant il voyait dans la scène un espace ultime de liberté", a estimé Rachida Dati.



Il avait également fait quelques apparitions sur grand écran, dans "Problemos" (2017) d'Eric Judor ou "Astérix et Obélix: l'empire du Milieu" (2023), de Guillaume Canet.



"J'ai beaucoup aimé notre rencontre et qui tu étais ! Repose en paix mon pote! Quelle tristesse", a déploré sur Instagram Guillaume Canet. "Bisous mon vieux", a écrit Eric Judor sur le même réseau social.

- Troubles mentaux - L'émission de Canal+ "Clique" de Mouloud Achour, l'animateur qui l'avait fait tourner dans le long-métrage "Les Méchants", a de son côté fait part de son "immense tristesse".

Sa dernière apparition au cinéma date de 2024, avec "Les Chèvres!", aux côtés de Dany Boon et Jérôme Commandeur.



Récemment, Bun Hay Mean avait révélé avoir souffert de problèmes de santé mentale il y a une dizaine d'années, alors qu'il se produisait sur scène tout en vivant à la rue.



"J'allais très mal, j'étais seul et je devais garder la face pour le spectacle", disait-il sur Konbini en 2023. "C'est une énorme schizophrénie". Plus récemment, il avait indiqué avoir été interné quelques semaines en hôpital psychiatrique et avoir été diagnostiqué de troubles bipolaires.



Depuis six mois, l'humoriste était remonté sur scène et était actuellement lancé dans une tournée, avec un spectacle baptisé "Kill Bun" et des dates programmées jusqu'en mai 2026.



"Il était bien soigné, il était revenu très fort et il était heureux", a affirmé à l'AFP son producteur Philippe Delmas, ajoutant qu'il devait partir ce jeudi à Montréal pour y jouer son spectacle vendredi.



Selon le producteur, qui croit à la piste accidentelle, l'humoriste aurait chuté après avoir tenté de récupérer son téléphone tombé dans la gouttière de son balcon. "Il avait déjà fait ça avant pour le récupérer et on l'avait mis en garde", a-t-il ajouté.



Le parquet de Paris a de son côté indiqué avoir ouvert une enquête pour établir les causes de ce décès.



