Décès à 20 ans de l'acteur américain Cameron Boyce, star de Disney Channel

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | dimanche 07/07/2019 - Le jeune acteur américain Cameron Boyce, star de la chaîne Disney Channel, est décédé ce week-end à l'âge de 20 ans à Los Angeles, a confirmé dimanche le PDG de Disney Robert Iger. "Disney pleure la disparition de Cameron Boyce, qui avait de nombreux amis chez nous et avait beaucoup trop de talent, de coeur et de vie et était bien trop jeune pour mourir", a tweeté Robert Iger. Selon le site californien spécialisé dans la vie des célébrités TMZ, Cameron Boyce, qui suivait un traitement médical, est décédé des suites d'une attaque dans son sommeil. Il était notamment connu pour ses rôles dans les séries Disney pour adolescents "Jessie", "Guide de survie d'un gamer" et dans les téléfilms "Descendants". Au cinéma, il avait notamment joué dans le film du français Alexandre Aja "Mirrors" (2008).