Déceptions après l'annulation de la Hawaiki Nui 2020

Se tiendra ? Se tiendra pas ? Depuis plusieurs mois la question de l'organisation de la 29ème édition de la Hawaiki Nui Va'a occupe toutes les têtes des amateurs de va'a. L'argent étant le nerf de la guerre, le comité organisateur de la course restait dans l'attente de la subvention du Pays, de l'ordre de 21 millions de francs, pour boucler son budget (un peu plus de 71 millions de francs). "Tous les sponsors sont partants pour cette édition. On n'attend plus que le Pays et aussi l'accord de tous les tāvana des îles Sous-le-Vent", indiquait Rodolphe Apuarii, président de la Fédération tahitienne de va'a (FTVAA) la semaine passée.



Et puis finalement le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, au micro de nos confères de Polynésie la 1ère, a coupé court à tout débat samedi en marge du conseil politique du Tapura huiraatira, en affirmant que l'édition 2020 de la Hawaiki Nui Va'a est annulée et reportée à l'année prochaine.



Un grand vide dans le calendrier



L'annulation du plus grand rendez-vous de va'a de l'année laisse ainsi un grand vide dans le calendrier sportif de la FTVAA. Avec déjà l'annulation de la Moloka'i Hoe, les clubs de va'a se retrouvent privés de "grandes courses".



"On accepte cette décision. Mais je ne peux m'empêcher d'être déçu", a commenté David Tepava, peperu de Shell Va'a et huit fois vainqueur de la mythique course. "Au calendrier maintenant on se retrouve avec la Vodafone Channel Race le 15 août, puis le marathon Polynésie la 1ère en septembre. Et puis derrière plus rien. On va devoir patienter jusqu'à mars l'année prochaine pour retrouver une grande course. Ça va faire quasiment huit mois d'arrêt. Je n'ai jamais vécu ça. On s'entraîne toute l'année pour faire ces grandes courses", ajoute l'intéressé.



Du côté de René Avaepii, ancien coach de Team OPT et double vainqueur de la course (en 2009 et 2010), on est un peu plus compréhensif. "C'était la meilleure des décisions à prendre. Il faut penser à la sécurité de la population de ces îles et à la santé des rameurs. Maintenant il y a encore beaucoup de courses en V1 au calendrier. Les rameurs ont de quoi faire", indique Avaepii.



Imaginer d'autres courses pour finir l'année



Cependant, à l'image de la Vodafone Channel Race qui s'est rajoutée au calendrier sportif de cette saison, d'autres grandes courses pourraient bien voir le jour d'ici la fin de l'année. Philippe Bernardino, entraîneur emblématique du club de Teva, a d'ailleurs déjà sa petite idée. Une course en trois étapes entre le site de Tehoro à Mataiea et Moorea.



"On pourra toujours organiser une course en trois étapes ici à Tahiti. Sur la première étape, on peut imaginer un parcours entre Tehoro et Haapiti à Moorea. Puis une deuxième étape entre Haapiti et le motu de Maatea à Afareaitu. Et en troisième et dernière étape, le retour sur Mataiea. En organisant une course à Tahiti, on limite les dépenses des clubs et on a la grande course que tout le monde attend", explique Bernardino. Le projet en tout cas, selon ce dernier, a déjà séduit Tearii Alpha, le maire de Teva I Uta.