Décentralisation : de multiples enjeux à Taravao

Tahiti, le 30 juillet 2025 – Pour le maire de Taiarapu-Est, Anthony Jamet, et le président de Terehēamanu, Tearii Alpha, le projet de décentralisation présenté par le gouvernement va dans le bon sens. Ils resteront toutefois vigilants sur certains points lors des concertations à venir, plaidant notamment en faveur d’un “véritable hôpital” et d’un développement “harmonieux”.





Dans la continuité de la conférence de presse organisée à la présidence, le programme de décentralisation à 27 milliards de francs sur 12 ans a été présenté au siège de Terehēamanu, mardi après-midi, en présence d’une partie des élus des communes du sud de Tahiti.La décongestion de la zone urbaine et le rééquilibrage des activités à travers la création d’un second pôle à la Presqu’île, c’est l’objectif du gouvernement, en commençant par relocaliser plusieurs services administratifs à Taravao (1 000 agents), mais aussi à Papara (200 agents) et à Mahina (200 agents). S’agissant des ambitions de développement à Taravao, plusieurs perspectives ont été citées, outre l’implantation de bâtiments administratifs : poursuite des projets de zones industrielle et bio-marine à Faratea, création du parc public de la baie de Phaëton, aménagement de sentiers de randonnée, d’équipements sportifs et d’espaces culturels et de spectacles, développement d’une clinique et de logements, renforcement des structures d’enseignement, préservation et développement des zones agricoles. La création d’un axe de contournement du centre-ville est également à l’étude pour fluidifier les déplacements.

​“Une bonne orientation” à préciser

Interrogé ce mercredi, le maire de Taiarapu-Est, Anthony Jamet, valide la démarche, tout en restant vigilant sur certains points : “Ce projet d’investissement, c’est une bonne orientation. C’est une reconnaissance du côté stratégique de ce point de convergence de Taravao. Au niveau de la mise en œuvre, il faut attendre de voir comment ça va se passer. Chaque commune a besoin de plus de détails. Il faut qu’on soit associé dans les différentes étapes.” Le tāvana estime qu’il faudra “anticiper” certaines conséquences, en matière de sécurité ou de santé par exemple, en sachant que les infrastructures ne sont pas toutes à la hauteur d’une démographie déjà en phase de croissance. “Il y a un potentiel de création d’emplois, notamment pour les travaux à mener. Il faudra apporter une attention particulière aux besoins sociaux et environnementaux pour que ce soit harmonieux”, poursuit-il.



Le président de la communauté de communes Terehēamanu, Tearii Alpha, évoque “des premières réactions positives”, mais aussi quelques “bémols”. “On estime qu’aucun développement ne se fera de manière ambitieuse si on n’arrive pas à sortir de terre un véritable hôpital. Il ne faut pas sous-dimensionner pour des raisons budgétaires”, plaide-t-il. L’importance du “lien de proximité” a également été souligné vis-à-vis des ministères qui resteront basés à Papeete. “Nous allons attendre les discussions avec le Pays pour faire atterrir le projet d’agglomération de Taravao et ses alentours, avec des zones d’activités adaptées à chaque commune, en lien avec le projet de territoire que nous menons autour d’un véritable projet de société où il fera bon vivre. (...) C’est à partir d’une première vision qu’on peut consolider et avancer”, remarque le maire de Teva i Uta.



“Préparer la transition” et “éviter ce qui s’est passé à Papeete ces 50 dernières années”, c’est le souhait formulé par le ministre en charge de la décentralisation, Jordy Chan, qui a confirmé vouloir travailler “en concertation” avec les communes concernées.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 30 Juillet 2025 à 15:34