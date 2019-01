Décembre 2018 dans le rétro : le sacre de Vaimalama Chaves à Miss France

Les Polynésiens se sont déplacés en masse pour voir Vaimalama Chaves, Miss France 2019, et immortaliser cet instant qui était attendu depuis 20 ans. "Si j'ai pu ramener la couronne, c'est grâce à votre soutien", a souligné notre reine de beauté.



Vaimalama Chaves a remercié les Polynésiens pour leur soutien. Le jour de l'élection de Miss France, pas moins de 150 000 SMS ont en effet été envoyés depuis le fenua pour voter pour Miss Tahiti. Les Polynésiens ont encore rfépondu samedi à l’appel de Vaimalama.

Le public était nombreux de chaque côté de l’avenue Pouvana’a a O’opa pour admirer Miss France 2019, qui a défilé sur un char fleuri. Vaimalama Chaves a tenté de répondre par un sourire ou un coucou de la main à toutes les sollicitations.

Dans les jardins de Paofai, le public a noirci les pelouses. Smartphones et appareils photos à la main, chacun a essayé d’immortaliser ce moment, attendu depuis 20 ans, depuis l’élection de Mareva Galanter comme Miss France. Les Polynésiens et le comité Miss France pensent déjà au prochain défi que pourra tenter de relever Vaimalama Chaves : le concours de Miss Monde ou Miss Univers. "Elle a des qualités proches de Miss Monde", souligne Sylvie Tellier, directrice du comité Miss France. Mareva Georges, Miss France 1991, a déjà annoncé qu'elle serait aux côtés de Vaimalama pour relever ce prochain défi. Mais samedi, elle a aussi appelé les Polynésiens à continuer à soutenir Miss Tahiti et à lui envoyer des messages via les réseaux sociaux. "La difficulté qu'elle aura à affronter en 2019 sera d'être à Paris peut-être des fois toute seule", met en avant Mareva Georges. "Cela ne sera pas évident. Il faudra qu'elle se fasse quelques amis. Je lui ai donné quelques contacts de Polynésiens qui sont là-bas pour qu'elle ne se sente pas seule."

Les rêves les plus fous sont permis et beaucoup de Polynésiens commencent déjà à rêver. "Mon père me disait toujours quand j'étais petite "Never give up" (N’abandonne jamais)." Aujourd'hui, Vaimalama est la preuve qu'on peut arriver à tout quand on veut.