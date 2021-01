Début de la vaccination en N-Calédonie, rare territoire indemne de Covid-19

Nouméa, France | AFP | mercredi 19/01/2021 - La campagne de vaccination contre le Covid-19 a commencé mercredi en Nouvelle-Calédonie, rare territoire de la planète où le virus ne circule pas, donnant la priorité aux personnels en contact avec les voyageurs arrivant dans l'archipel, ont indiqué les autorités locales.



"Cette stratégie est adaptée au contexte épidémiologique, c'est à dire qu'il n'y a pas de circulation du virus au sein de la population calédonienne. On privilégie donc les personnes qui sont au contact des voyageurs qui rentrent", a expliqué Michel Belec, médecin inspecteur à la DASS (direction des Affaires sanitaires et sociales).



Alors que la desserte aérienne est drastiquement limitée depuis mars dernier, toute personne arrivant en Nouvelle-Calédonie est systématiquement placée en quatorzaine dans des hôtels réquisitionnés.



Aussi dans un premier temps, les personnels des compagnies aériennes, de l'aéroport, du port autonome ou ceux de l'industrie minière en contact avec les minéraliers étrangers seront vaccinés. Cette population a été évaluée à 2.500 personnes.



"Les voyageurs pour motifs impérieux ou obligés de faire des allers-retours entre la Nouvelle-Calédonie et l'extérieur" pourront également être vaccinés après avoir rempli un formulaire.



La Nouvelle-Calédonie dispose actuellement de 17.550 doses de vaccin Pfizer/Biotech, livrées le 8 janvier par avion par l'Etat.



Ensuite, les résidents et les personnels des maison de retraite (3.000 personnes), les personnels soignants, les personnes à risque, les plus de 50 ans et les employés des secteurs essentiels seront vaccinés, puis le reste de la population.



"D'ici quelques mois, l'objectif est d'avoir une immunité collective pour envisager peut-être une réouverture de nos frontières, mais ça suppose une vaccination de 60 à 65% de la population (270.000 hab.)", a déclaré Thierry Santa, président du gouvernement.



"Pour montrer l'exemple", les 11 membres de l'exécutif et plusieurs dirigeants d'institutions ont été les premiers à se faire piquer mercredi.



Le stock disponible va permettre de vacciner environ 8.500 personnes et aucune date n'a été pour l'heure communiquée pour de prochaines livraisons.



Seuls 44 cas de Covid-19 ont été jusqu'à présent recensés en Nouvelle-Calédonie, dont aucun local et aucun mortel.