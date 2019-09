Début d’incendie maîtrisé à l’école Farahei Nui de Faa’a

PAPEETE, le 11 septembre 2019 - Un incendie, lié à un court-circuit du compteur électrique de l’école Farahei Nui à Faa’a, a débuté ce matin vers 8 heures. Les 115 élèves ont été évacués par les enseignants de l’établissement qui ont réussi à éteindre le départ de feu à l’aide d’un extincteur.



Plus de peur que de mal à l’école élémentaire Farahei Nui de Faa’a ce matin. Suite au dysfonctionnement d’un compteur électrique, un départ de feu a nécessité l’évacuation des 115 élèves ainsi que de leurs enseignants.



Le personnel de l’établissement a réussi à maîtriser le début d’incendie à l’aide d’un extincteur. Les pompiers de la commune et la police municipale sont ensuite intervenus pour sécuriser les lieux.



Outre le compteur, aucun dégât matériel n’est à déplorer. Les enfants et leurs enseignants ont pu réintégrer l’école dans la matinée.