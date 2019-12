Deane démissionné d'office à Arue

Tahiti, le 27 décembre 2019 - Un arrêté de démission d’office a été notifié à Jacques Deane, ce lundi 23 décembre. L’ex-premier adjoint de Arue est sous le coup d’une condamnation à deux ans d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, depuis fin novembre, dans une affaire de harcèlement.



L’ancien premier adjoint de Philip Schyle à la mairie de Arue, Jacques dit Coco Deane, est démissionné d’office par un arrêté du haut-commissaire pris le 19 décembre et notifié à l’intéressé le 23.



L’ex-premier adjoint de Arue, aujourd’hui également ex-candidat aux prochaines élections municipales dans cette commune de la côte Nord de Tahiti, purge une peine de deux ans d’inéligibilité prononcée par le tribunal correctionnel de Papeete le 26 novembre dernier, dans une affaire de harcèlement.



Dans cette affaire, alors premier adjoint de Arue Jacques Deane s’était "pris d’une passion non partagée" pour la Directrice des ressource humaines (DRH) de la commune. Pendant près d’un an, l’élu avait envoyé des e-mails et quantité de SMS pour déclarer sa flamme de façon très insistante à l’employée : "Bonne nuit ma petite chatte", "J’ai envie de te serrer contre moi"… Mais surtout, l’élu n’avait pas supporté que la DRH lui résiste et s’était ensuite vengé sur l’employée communale. Coco Deane s’est "montré difficile et colérique, perturbant la gestion du service" relevait d’ailleurs le tribunal administratif dans sa décision de 2018 par laquelle la mairie de Arue avait été condamnée pour défaut de protection fonctionnelle.