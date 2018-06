De quoi Papy Fat est-il décédé ?

PAPEETE, le 7 juin 2018 - Lors de cette quatrième journée de procès dans l’affaire de la mort de Papy Fat, la cour s’est longuement entretenue avec un expert résidant en métropole. Le médecin légiste a indiqué que la version des accusés indiquant que le vieil homme était mort de froid était « impossible. »



A la veille de sa disparition brutale, Papy Fat présentait un état de santé « remarquable » . Tel est le constat qui est ressorti ce jeudi matin de la longue audition du médecin légiste entendu durant plusieurs heures par la Cour d’assises. Le spécialiste, qui a étudié le dossier médical du vieil homme, a indiqué que ce dernier aurait pu mourir d’une hémorragie interne provoquée par un coup ou d’un « stress intense » induit par la situation dans laquelle il se trouvait. Il n’aurait en aucun cas, comme le déclare tous les accusés, pu « mourir de froid. » Selon le médecin légiste, les privations de soins et de secours après les coups ont joué un « rôle déterminant » dans la survenue du décès. Il a, par ailleurs, expliqué à la Cour d’assises que le lien entre les faits et la mort était tout à fait « compatible. »



Après l’audition de l’expert, les quatre accusés ont été appelés à la barre puis interrogés sur les faits. Malgré de multiples questions posées par la présidente de la Cour, les mis en cause n’ont pas répondu de manière claire, expliquant qu’ils ne savaient pas où ne se souvenaient pas car les faits avaient eu lieu « il y a déjà longtemps. » Les accusés ont cependant expliqué qu’ils ne s’étaient pas présentés à la gendarmerie le soir des faits car ils pensaient qu’ils ne seraient pas crus.



Le procès s’achèvera ce vendredi après les réquisitions de l’avocat général et les plaidoiries de la défense.