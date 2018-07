De nouvelles règles pour les élevages de poules

PAPEETE, le 6 juillet 2018. Les représentants à l'assemblée ont adopté jeudi la délibération modifiant les règles encadrant les élevages avicoles. L'objectif pour le gouvernement est de "simplifier et de normaliser le fonctionnement de ce dispositif".



" Pour réguler efficacement le marché de la filière avicole, le gouvernement a mis en place un régime d’autorisation permettant la création ou l’extension d’élevage de poules pondeuses et le renouvellement de leurs cheptels avec les importations de poussins", a indiqué le rapporteur Joséphine Teakarotu. Ces autorisations sont aujourd'hui délivrées respectivement par la commission pour la création ou l’extension d’élevage de poules pondeuse et par la commission avicole. " Ce dispositif permet de contrôler la création ou l’extension des élevages, et par la même occasion, d’éviter la croissance désordonnée des installations existantes ou l’apparition de nouvelles structures d’élevage pouvant bouleverser le tissu économique et social" , a commenté la représentante Tapura. "Afin de simplifier et de normaliser le fonctionnement de ce dispositif, le présent projet de texte propose de réunir les deux commissions pour n’en former qu’une. Cette nouvelle commission, dénommée commission avicole, sera chargée d’une part, de l’examen des demandes d’autorisation de création ou d’extension d’élevages de poules pondeuses et des demandes d’importation de poussins, et d’autre part, de simplifier les conditions de délivrance des autorisations."



En revanche, le texte ne permet pas de connaître qui composera cette commission puisque la délibération indique qu'un "arrêté pris en conseil des ministres précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission".



Un point que le Tahoera'a a dénoncé. "Je trouve curieux de vouloir abroger la moitié des articles de cette délibération afin de donner tout pouvoir aux conseil des ministres", a regretté Yseult Butcher- Ferry. "En commission, il nous a été expliqué que cela laissait plus de souplesse pour ne pas revenir devant l'assemblée pour modifier un membre. Cependant, il n'y a là dans l'actuelle délibération que des titres et aucun nom gravé dans le marbre. Cette explication ne me semble pas satisfaisante. D'autant plus que cela se fait pour d'autres commissions ou conseils d'administration". La représentante orange a ainsi regretté que le gouvernement " limite les compétences de l'assemblée". " Allons-nous nous contenter de laisser faire le conseil des ministres ? Voilà une modification inédite espérons qu'elle n'en m'amènera pas d'autres", a-t-elle insisté.



Autre changement : "pour les archipels éloignés, le seuil à partir duquel la création ou l’augmentation du cheptel sera soumis à autorisation, va être augmenté de 300 à 500 poules". "Avec le nouveau texte, il n'y a plus les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent" , a souligné l'élu Putai Taae.

En 2017, la Polynésie française comptait 66 exploitations avicoles réparties sur l’ensemble des cinq archipels. Les plus grandes fermes avicoles de Polynésie française sont situées aux Iles du Vent. Le Service du Développement Rural y a recensé 183 600 cheptels au total en 2015. Le nombre élevé de ces cheptels est supérieur aux besoins réels des habitants qui y vivent. Autrement dit, le nombre de cheptel sur Tahiti et Moorea est supérieur aux besoins de leurs habitants.